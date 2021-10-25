Экономика

Акции и специальные предложения подготовил Сбер для своих клиентов в Зеленый день

Акции и специальные предложения подготовил Сбер для своих клиентов в Зеленый день. Об этом сообщил старший вице-президент банка, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Владислав Крейнин в ходе пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню» сегодня, 10 ноября.

«Мы считаем правильным дарить подарки клиентам в свой день рождения. Эту традицию мы придумали еще в 2018 году. Хотелось бы, чтобы к нашей акции подключалось как можно больше партнеров - магазинов, сервисов онлайн-торговли и туристических компаний. Было бы здорово, если бы это событие достигло масштабов всей страны», - сказал Владислав Крейнин.

Он подчеркнул, что Зеленые дни Сбербанка стали русским аналогом «черной пятницы», и это самые выгодные дни для 102 миллионов розничных клиентов Сбера.

«Многие наши партнеры готовят специальные предложения и офферы к Зеленому дню. Часть из них мы уже раскрыли. В этом году более 4 миллионов клиентов предбронировали для себя офферы через сайт банка. Мы идем на рекорд по этому показателю», - оценил Владислав Крейнин.

Старший вице-президент банка добавил, что обычно в Зеленые дни банк ставил мировые рекорды по поступлению заявок на оформление вкладов и выдачу кредитов. Владислав Крейнин выразил надежду, что и этот год не станет исключением.