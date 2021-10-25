Экономика

СберСпасибо подготовил подарки к юбилею СберБанка и своему 10-летию

В СберСпасибо стартовали акции, приуроченные к празднованию 180-летия СберБанка и 10-летия самой программы лояльности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В честь двойного праздника СберСпасибо объявила о самых выгодных днях для своих клиентов: с 11 по 14 ноября 2021 года при совершении покупок по дебетовой или молодежной СберКарте СберБанка у партнеров экосистемы участники получат повышенные бонусы. В акции принимают участие компании: СберМаркет, СберМегаМаркет, Самокат, Delivery Club, СитиМобил, Сбер Еаптека, OKKO, СберМобайл, SberDevices, Кухня на районе, Level Kitchen, My Food, Performance Food, Ситидрайв, СберЗвук и СберДиск.

«В период акции СберКарту можно оформить с уникальными привилегиями — только с 11 по 14 ноября при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты, клиенты могут получить 1800 приветственных бонусов СберСпасибо. Для этого нужно оформить карту в Зеленые дни и в течение 30 дней, до 14 декабря 2021, совершить по ней покупку не менее чем на 500 рублей», - пояснили сотрудники банка.

За любые покупки, оплаченные дебетовой или молодежной СберКартой у партнеров-компаний экосистемы в период акции, клиенты могут получать 18% от их стоимости бонусами (до 1800 бонусов на клиента). При этом подписчики СберПрайм могут получить еще больше бонусов — с 11 по 14 ноября за покупки любыми картами СберБанка в сервисах подписки они получат до 20% бонусами. Также повышенные бонусы смогут получить участники СберСпасибо в СберМаркете 11 и 12 ноября — за совершенные покупки им вернется 20% бонусами.

Помимо повышенных бонусов и призов от партнеров программы, СберСпасибо запустила новую многоуровневую геймификацию «СберПраймСити», в которой участники могут совершать ходы по виртуальной карте и в игровом формате получать призы: до 10 000 бонусов, до 10% повышенного начисления бонусов в популярных категориях покупок, скидки и промокоды от сервисов подписки СберПрайм, 18% повышенных бонусов в категории Супермаркеты, а также главный приз — возможность выиграть 180 000 бонусов от СберСпасибо.

Если действующей подписки СберПрайм еще нет, то в период с 11 по 12 ноября ее можно оформить сроком на 180 дней всего за 180 рублей.

Подробнее с предложениями и условиями можно ознакомиться на странице акции на сайте программы лояльности.