Экономика

Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея

Каждый год в ноябре Сбер проводит Зеленый день — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. Постоянные клиенты уже знают: 11 ноября их обязательно ждут акции, бонусы, распродажи, выгодные подписки, специальные предложения.

В этом году праздник особенно значим: СберБанк отмечает круглую дату: 180 лет со дня основания. Конечно же, это стало поводом для особых подарков, которые порадуют жителей Пскова и области. Управляющий псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко рассказала о скидках Зеленого дня для предпринимателей, заемщиков, молодежи и тех, кто заботится о своем здоровье.

Бизнесу

«Зеленые дни» в Сбере продлятся для предпринимателей с 11 по 17 ноября. Банк предлагает бизнесу выгодные ставки по вкладам при размещении средств на депозитах для юридических лиц «Классический» и «Классический Онлайн», скидки на проценты по кредитам, повышенный кешбек до 10% при оплате подарков, канцелярии и бухучета любыми дебетовыми картами Mastercard СберБизнеса, бесплатное размещение логотипа в навигаторе 2ГИС на 180 дней.

«В числе выгодных предложений, которые наверняка заинтересуют наших предпринимателей, - подключение расчетно-кассового обслуживания, а также пакета услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного, - рассказывает Анна Тарасенко. - С 11 по 19 ноября этой акцией могут воспользоваться все новые клиенты банка со статусом юридического лица. Кроме того, сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот» с октября бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом».

Для получения льготы клиентам необходимо:

- в период проведения акции подать заявление в банк на открытие счета на условиях пакета услуг,

- оплатить один календарный месяц на выбранном ПУ до конца дня 25 ноября 2021 года.

Установление клиентам льготы будет проходить централизованно: со стороны клиента или клиентского менеджера дополнительных действий не потребуется. Вы заплатите за 1 месяц и получите в подарок 5 месяцев расчетно-кассового обслуживания.

Кроме того, клиенты-юрлица также смогут бесплатно пользоваться сервисом SberCRM до конца года, СберБизнесБотом в течение 100 дней, а также получить скидку 25% на сервисы для малого бизнеса «Портрет покупателя» и «Геоаналитика» от СберАналитики. Эти предложения действуют при подключении в «Зеленую неделю».

Также юбилейные дни - прекрасный повод приобрести услуги телемедицины для сотрудников со скидкой 50% – стоимость годового пакета на консультации с врачами 14 направлений для малого бизнеса составит всего 1800 рублей вместо 3600 рублей на одного сотрудника.

Заемщикам

В рамках акции «Зеленый день» Сбер предлагает заманчивые условия по кредитам. Так клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на период акции снижены базовые ставки:

- минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9% до 8,9%;

- минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снижена с 11,9% до 10,9%.

«В рамках Зеленого дня Сбер также запускает акцию для клиентов, оформивших кредитную СберКарту с 11 по 14 ноября включительно, — добавила Анна Тарасенко. - Процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта».

Напомним, универсальная кредитная СберКарта даёт клиентам сразу несколько уникальных преимуществ. На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Она выручит, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя». Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно.

Молодежи

С 11 по 14 ноября Сбер начислит 1800 бонусов от СберСпасибо при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты.

Для этого надо заключить договор на оформление карты в указанные дни, зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо» и совершить любую покупку на сумму не менее 500 рублей в течение 30 дней с момента оформления карты (до 14 декабря включительно). При выполнении условий акции бонусы от СберСпасибо будут начислены до 31 декабря 2021 года.

Карта оформляется клиентам, достигшим 14 лет, у которых нет и ранее не было дебетовой или молодежной СберКарты. Новую карту можно оформить на сайте СберБанка, в интернет-банке или мобильном приложении СберБанк Онлайн, в отделениях СберБанка. Срок изготовления дебетовой или молодёжной СберКарты обычно составляет от двух до десяти дней без учёта нерабочих дней, сроки зависят от региона.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн возможно выпустить карту без пластика всего за три клика, привязать ее к электронному кошельку в смартфоне (например, к SberPay на Android или ApplePay) и сразу начать пользоваться. Если пластик потребуется, его можно будет дозаказать позже.

Текущие владельцы дебетовой или молодежной СберКарты смогут вернуть 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнёров экосистемы Сбера при оплате дебетовой или молодежной СберКартой.

Тем, кто заботится о здоровье

К празднованию юбилея присоединяется и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье: 11 и 12 ноября можно получить бесплатный месяц безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и педиатрами, а также врачами 12 узких специальностей.

Для этого необходимо с 11 ноября зарегистрироваться по ссылке, далее скачать приложение СберЗдоровье, авторизоваться, загрузить анализы в медицинскую карту и получить возможность консультироваться безлимитно с врачами сервиса.

Кроме того, при возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, у клиентов будет возможность обращаться за помощью к медицинскому советнику. После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год со скидкой 50% — вместо 3500 стоимость составит 1750 рублей.

Более подробную информацию об этих и других скидках и акциях «Зеленого дня» можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday.