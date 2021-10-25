Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Моя История вкусных завтраков
доставка еды в пскове
Благоустройство для всех
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
горводоканал успехи и планы
Концерт рок-группы «Ария»
декодируем QR-реальность
работа затылком
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2021 06:562 Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку 11.11.2021 15:512 Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея 11.11.2021 15:100 ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт 11.11.2021 14:070 Акции и специальные предложения подготовил Сбер для своих клиентов в Зеленый день 11.11.2021 11:380 Взять кредит по пониженной ставке смогут клиенты Сбера в Зеленый день 11.11.2021 11:351 ФАС не увидела причины для роста цен на домашний интернет и ТВ
 
 
 
Самое популярное 08.11.2021 19:005 Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35% 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 06.11.2021 00:1911 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 06.11.2021 17:1930 Псковский губернатор объяснил, почему принято решение не продлевать режим нерабочих дней
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея

11.11.2021 15:51|ПсковКомментариев: 2

Каждый год в ноябре Сбер проводит Зеленый день — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. Постоянные клиенты уже знают: 11 ноября их обязательно ждут акции, бонусы, распродажи, выгодные подписки, специальные предложения.

В этом году праздник особенно значим: СберБанк отмечает круглую дату: 180 лет со дня основания. Конечно же, это стало поводом для особых подарков, которые порадуют жителей Пскова и области. Управляющий псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко рассказала о скидках Зеленого дня для предпринимателей, заемщиков, молодежи и тех, кто заботится о своем здоровье.

 

Бизнесу

«Зеленые дни» в Сбере продлятся для предпринимателей с 11 по 17 ноября. Банк предлагает бизнесу выгодные ставки по вкладам при размещении средств на депозитах для юридических лиц «Классический» и «Классический Онлайн», скидки на проценты по кредитам, повышенный кешбек до 10% при оплате подарков, канцелярии и бухучета любыми дебетовыми картами Mastercard СберБизнеса, бесплатное размещение логотипа в навигаторе 2ГИС на 180 дней.

«В числе выгодных предложений, которые наверняка заинтересуют наших предпринимателей, - подключение расчетно-кассового обслуживания, а также пакета услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного, - рассказывает Анна Тарасенко. - С 11 по 19 ноября этой акцией могут воспользоваться все новые клиенты банка со статусом юридического лица. Кроме того, сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот» с октября бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом».

Для получения льготы клиентам необходимо:

- в период проведения акции подать заявление в банк на открытие счета на условиях пакета услуг,

- оплатить один календарный месяц на выбранном ПУ до конца дня 25 ноября 2021 года.

Установление клиентам льготы будет проходить централизованно: со стороны клиента или клиентского менеджера дополнительных действий не потребуется. Вы заплатите за 1 месяц и получите в подарок 5 месяцев расчетно-кассового обслуживания.

Кроме того, клиенты-юрлица также смогут бесплатно пользоваться сервисом SberCRM до конца года, СберБизнесБотом в течение 100 дней, а также получить скидку 25% на сервисы для малого бизнеса «Портрет покупателя» и «Геоаналитика» от СберАналитики. Эти предложения действуют при подключении в «Зеленую неделю».

Также юбилейные дни - прекрасный повод приобрести услуги телемедицины для сотрудников со скидкой 50% – стоимость годового пакета на консультации с врачами 14 направлений для малого бизнеса составит всего 1800 рублей вместо 3600 рублей на одного сотрудника.

Заемщикам

В рамках акции «Зеленый день» Сбер предлагает заманчивые условия по кредитам. Так клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на период акции снижены базовые ставки:

- минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9% до 8,9%;

- минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снижена с 11,9% до 10,9%.

«В рамках Зеленого дня Сбер также запускает акцию для клиентов, оформивших кредитную СберКарту с 11 по 14 ноября включительно, — добавила Анна Тарасенко. - Процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта».

Напомним, универсальная кредитная СберКарта даёт клиентам сразу несколько уникальных преимуществ. На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Она выручит, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя». Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно.

Молодежи

С 11 по 14 ноября Сбер начислит 1800 бонусов от СберСпасибо при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты.

Для этого надо заключить договор на оформление карты в указанные дни, зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо» и совершить любую покупку на сумму не менее 500 рублей в течение 30 дней с момента оформления карты (до 14 декабря включительно). При выполнении условий акции бонусы от СберСпасибо будут начислены до 31 декабря 2021 года.

Карта оформляется клиентам, достигшим 14 лет, у которых нет и ранее не было дебетовой или молодежной СберКарты. Новую карту можно оформить на сайте СберБанка, в интернет-банке или мобильном приложении СберБанк Онлайн, в отделениях СберБанка. Срок изготовления дебетовой или молодёжной СберКарты обычно составляет от двух до десяти дней без учёта нерабочих дней, сроки зависят от региона.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн возможно выпустить карту без пластика всего за три клика, привязать ее к электронному кошельку в смартфоне (например, к SberPay на Android или ApplePay) и сразу начать пользоваться. Если пластик потребуется, его можно будет дозаказать позже.

Текущие владельцы дебетовой или молодежной СберКарты смогут вернуть 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнёров экосистемы Сбера при оплате дебетовой или молодежной СберКартой.

Тем, кто заботится о здоровье

К празднованию юбилея присоединяется и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье: 11 и 12 ноября можно получить бесплатный месяц безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтами и педиатрами, а также врачами 12 узких специальностей.

Для этого необходимо с 11 ноября зарегистрироваться по ссылке, далее скачать приложение СберЗдоровье, авторизоваться, загрузить анализы в медицинскую карту и получить возможность консультироваться безлимитно с врачами сервиса.

Кроме того, при возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, у клиентов будет возможность обращаться за помощью к медицинскому советнику. После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год со скидкой 50% — вместо 3500 стоимость составит 1750 рублей.

Более подробную информацию об этих и других скидках и акциях «Зеленого дня» можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 404 человека
11.11.2021, 17:170 ВТБ в Псковской области нарастил выдачу кредитов наличными почти в полтора раза 11.11.2021, 17:030 Псковичи просят дать им возможность посещать утренники в детсадах 11.11.2021, 16:541 ПЛН-ТВ: Выставка-инсталляция «Корень» в Пскове 11.11.2021, 16:480 Псковские подростки представили свое видение полиции будущего
11.11.2021, 16:430 Акцию «Декабрьское настроение» запустил санаторий «Хилово» в Псковской области 11.11.2021, 16:312 Алексей Севастьянов и Борис Елкин обсудили проблемы окраинных территорий Пскова 11.11.2021, 16:280 Еще пять рейсов отменили в Дедовичском районе из-за болезни водителей 11.11.2021, 16:193 Куриный код
11.11.2021, 16:014 Жители домов на улице Венской в Пскове жалуются на ночные «концерты» 11.11.2021, 15:512 Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея 11.11.2021, 15:330 Давай потрогаем СССР 11.11.2021, 15:260 Псковскую область ждет дождливая пятница
11.11.2021, 15:139 Псковичка рассказала, как ее мать четыре дня голодала в инфекционке 11.11.2021, 15:100 ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт 11.11.2021, 14:480 Скончался псковский ветеран войны, полковник в отставке Евгений Ильин 11.11.2021, 14:416 В обновленном сквере в центре Пскова установили более 100 скамеек
11.11.2021, 14:400 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти. ВИДЕО 11.11.2021, 14:380 В Пскове продлен прием заявок на конкурс «Киномания на Великой» 11.11.2021, 14:370 Карантин по АЧС сняли с участка «Шелонский» в Порховском районе 11.11.2021, 14:320 Режиссер «Смерти Тарелкина» впервые сыграл в спектакле вместе с псковскими артистами
11.11.2021, 14:250 Тайник с сигаретами нашли псковские таможенники в кабине тягача 11.11.2021, 14:220 Эксперт назвала популярные у псковских работодателей программы переобучения 11.11.2021, 14:160 Прокуратуру просят проверить законность спила деревьев на Рижском проспекте в Пскове 11.11.2021, 14:135 110 лет исполнилось со дня открытия Ольгинского моста в Пскове
11.11.2021, 14:070 Акции и специальные предложения подготовил Сбер для своих клиентов в Зеленый день 11.11.2021, 13:530 В торговых центрах Пскова и Великих Лук можно пройти ревакцинацию от COVID-19 11.11.2021, 13:399 Правительство разработало законопроекты о QR-кодах в транспорте и магазинах 11.11.2021, 13:349 Интерактив: Стихийный дублер
11.11.2021, 13:190 «Пушкинский заповедник из поднебесья» увидели великолукские лицеисты 11.11.2021, 13:104 Дружба дружбой, а табачок врозь 11.11.2021, 13:052 Общественные туалеты в Пскове подключат к центральной канализации 11.11.2021, 12:560 Coca-Cola требует запретить напиток от «Аквалайфа»
11.11.2021, 12:430 «Гайд-парк»: Вакцинация и QR-коды - за и против. ВИДЕО 11.11.2021, 12:3710 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 11.11.2021, 12:270 Проект по озеленению центра дновской деревни стал призером всероссийского конкурса 11.11.2021, 12:181 Съехавшая в канаву псковичка отказалась проходить проверку на алкоголь
11.11.2021, 12:114 Новые аппараты КТ поступят в медучреждения Пскова и Великих Лук до конца 2021 года 11.11.2021, 12:081 «Титан-Полимер» в лицах: экономист Алина Цыкунова 11.11.2021, 11:580 Еще шесть человек в Псковской области умерли от коронавируса 11.11.2021, 11:560 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти
11.11.2021, 11:5318 Псковские власти заявили об отсутствии дискриминации в требованиях для посещения общепита 11.11.2021, 11:480 Пенсионер сбил подростка на пешеходном переходе в Гдове 11.11.2021, 11:380 Взять кредит по пониженной ставке смогут клиенты Сбера в Зеленый день 11.11.2021, 11:351 ФАС не увидела причины для роста цен на домашний интернет и ТВ
11.11.2021, 11:300 Более 35 фонарей установили вдоль дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье 11.11.2021, 11:280 Замглавы Гдовского района незаконно получил квартиру в доме для переселенцев из аварийного жилья 11.11.2021, 11:190 Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях 11.11.2021, 11:150 Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием автобуса в Пскове
11.11.2021, 11:070 Новогодней иллюминацией Пскова займется фирма, обслуживающая светофоры 11.11.2021, 10:553 Анну Кузнецову утвердили на пост врио замсекретаря генсовета «Единой России» 11.11.2021, 10:480 Топ-5 услуг приложения Почты России для онлайн-покупок представили псковичам 11.11.2021, 10:421 Пскович попытался без оплаты пронести мимо кассы бутылку джина
11.11.2021, 10:360 Подкаст PrimeStories от Сбера расскажет об истории банковского дела голосом Джой 11.11.2021, 10:300 «Гайд-парк»: Вакцинация и QR-коды - за и против 11.11.2021, 10:240 В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР 11.11.2021, 10:170 Юрий Сорокин о статусе депутата и взаимодействии властей
11.11.2021, 10:140 Более 100 тысяч рублей может получать переводчик в Пскове 11.11.2021, 10:080 Из-за пожара на улице Рельсовой в Пскове эвакуировали 10 человек 11.11.2021, 10:0415 Пскович обратил внимание властей на огромные очереди в поликлинике 11.11.2021, 09:494 Труп мужчины нашли у стадиона на улице Фабрициуса в Пскове
11.11.2021, 09:4410 Как живут кафе Пскова в период антиковидных ограничений. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.11.2021, 09:309 Рестобар «Моя История» приглашает на фирменные завтраки 11.11.2021, 09:200 Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19 11.11.2021, 09:050 Умер художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов
11.11.2021, 08:535 Минюст подготовил новые «водительские» статьи в проекте КоАП 11.11.2021, 08:350 Пскович предстанет перед судом за разбой 11.11.2021, 08:200 Исследователи назвали самые популярные продукты у россиян осенью 11.11.2021, 08:078 Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса
11.11.2021, 07:482 Автоэксперт рассказал, как правильно прогревать машину зимой 11.11.2021, 07:381 Ученые заявили о влиянии пола ребенка на выработку антител к COVID-19 у беременной матери 11.11.2021, 07:195 Тарифы на интернет и телевидение в России могут вырасти на 10% 11.11.2021, 07:000 Около 206 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
10.11.2021, 22:571 Роспотребнадзор снял с контроля все очаги коронавируса в Псковской области 10.11.2021, 22:402 Женщина в Пскове не справилась с управлением и вылетела на автомобиле в канаву 10.11.2021, 22:311 Псковичей в возрасте до 35 лет приглашают на службу в ОМОН 10.11.2021, 22:150 Рейтинг «чудесности» псковских мест составят в эфире известного телеканала
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru