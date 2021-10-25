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Экономика

Подкаст PrimeStories от Сбера расскажет об истории банковского дела голосом Джой

11.11.2021 10:36|ПсковКомментариев: 0

К своему 180-летию Сбербанк в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным университетом создал образовательный подкаст «PrimeStories: от сберкассы к экосистеме». Восемь выпусков о развитии банковского дела от Петра I до наших дней можно прослушать на платформе СберЗвук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Слушатели узнают, как работали первые банки, куда вкладывали средства инвесторы в XIX веке, каким был один из первых прототипов онлайн-банкинга, почему Кристофари – это человек и компьютер, а также много других интересных фактов.

Подкаст озвучила актриса Татьяна Ермилова, чьим голосом разговаривает виртуальный помощник семейства «Салют» Сбера Джой. Общая длительность всех выпусков – 20 минут. Контент подходит для любого возраста слушателей.

«12 ноября Сбербанк отмечает 180-летие. К этой дате банк совместно с компаниями экосистемы подготовил масштабную программу, частью которой стал и подкаст "PrimeStories". Кроме этого, наших частных и корпоративных клиентов ждут выгодные предложения по банковским и нефинансовым сервисам: скидки и бонусы во время масштабной акции "Зеленый день"», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Сбера.

Теги: #Сбербанк #история #Сбер #подкаст
Источник: Псковская Лента Новостей
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