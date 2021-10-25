Экономика

ФАС не увидела причины для роста цен на домашний интернет и ТВ

ФАС не увидела причины для роста цен на домашний интернет и ТВ, сообщает РБК со ссылкой на антимонопольную службу.

Ранее опрос топ-менеджеров компаний связи аналитического агентства TelecomDaily показал, что в 2022 году в стране цены на домашний интернет и ТВ могут вырасти в среднем на 10%.

Фото: pixabay.com

Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснил это инфляцией, необходимостью исполнять «закон Яровой», который обязывает компании хранить трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам, а также ростом цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей.



Тем не менее, подчеркнули в агентстве, ожидающийся в 2022 году рост цен будет не таким сильным, как в 2020 и 2021 годах, когда рост стоимости составил 12-15%.

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«У антимонопольной службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — ответили сотрудники ФАС. В ведомстве отметили, что рынок связи социально значимый.

Добавим, в прошлом году представитель компании «ВымпелКом» рассказал, что корректировка цен является обычной практикой, однако в 2020 году на ситуацию значительно повлияла пандемия коронавируса.