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Экономика

Эксперт предложила отказаться от «безумного» сельского хозяйства

12.11.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

На международной онлайн-конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey завершилась панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса», в фокусе внимания спикеров которой находились практические вопросы применения ИИ для реализации стратегий устойчивого развития компаний и их клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

В дискуссии приняли участие президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу; президент Microsoft в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Ральф Хауптер; генеральный директор Cognitive Pilot (входит в экосистему Сбера) Ольга Ускова; управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Антон Косач. Модерировала беседу ведущая Элина Тихонова.

Как было отмечено на конференции, ИИ — это сквозная технология для решения ESG-задач широкого спектра. С помощью него можно мониторить качество продукции, снижать энергопотребление, создавать системы управления персоналом для соблюдения норм охраны труда и борьбы с дискриминацией. По данным последних исследований, 80% российских компаний поставили перед собой цели, связанные со снижением выбросов, и у ряда из них ESG-метрики уже вплетены в общую стратегию компании.

При этом снижать углеродный след нужно не только промышленным производствам. Так, Сбер объявил о планах достижения углеродной нейтральности в своей операционной деятельности к 2030 году. Только за прошлый год благодаря переходу на электронный документооборот потребление бумаги в банке сократилось на 3,7 млн килограмм. Было утилизировано 3 млн банковских карт, а переработанное сырье в дальнейшем будет использовано для производства профилей пластиковых окон.

На вопрос «Что сегодня является главной проблемой при внедрении ИИ в бизнесе?» ответы зрителей дискуссии распределились следующим образом: незрелость корпоративной культуры — 27,6%, сложность в определении бизнес-задач — 20,7%, нехватка квалифицированных кадров — 20,7%, отсутствие данных или проблемы с качеством данных — 17,2%, проблемы с технической инфраструктурой — 13,8%. Похожие цифры продемонстрировал и аналогичный международный опрос с участием полутора тысяч компаний из различных отраслей.

Как объяснил Антон Косач, сегодня многие компании уже пересмотрели цели в сфере ESG — сократили сроки их достижения и взяли на себя повышенные по сравнению с первоначальными обязательства. Однако лишь немногие уже добились реальных результатов. Проблемы здесь связаны со сложностью точного измерения углеродного следа и необходимостью ручных расчетов.

Автоматизированные решения на базе ИИ сегодня активно развиваются и уже позволяют в режиме реального времени анализировать огромное количество данных, влияющих на углеродный след компании, в том числе повышать ее энергоэффективность. А это не только забота об окружающей среде, но и сокращение расходов.

Microsoft, рассказал Ральф Хауптер, уже работает над созданием платформы, которая помогает клиентам снижать углеродный след. А Дэниел Джоу привел в качестве примера внедренную компанией в аэропорте Шеньчженя систему «Умный аэропорт», которая автоматически направляет самолеты к нужным выходам, подчеркнув, что эту же концепцию можно использовать для регулирования дорожного движения и борьбы с пробками, а значит, и сокращения углеродного следа.

Ольга Ускова отметила возросшую общепланетарную роль сельского хозяйства, которому необходимо не только соблюдать требования ESG-повестки, но и удовлетворять постоянно растущие аппетиты населения планеты. Прямо сейчас 800 млн человек страдают от недостатка продовольствия, фактически голодают, и переход на новые технологии, в том числе на базе ИИ, — это, прежде всего, способ выживания, а не технократическая прихоть.

«Мы сможем выжить, только если перейдем от безумного сельского хозяйства к умному. 2021-й — это первый масштабный год работы наших агроботов. Робот пашет по оптимальным траекториям с оптимальной скоростью, что обеспечивает значительное снижение расходов топлива: это и пополнение кармана фермера, и сокращение углеродного следа. Кроме того, человек в силу биологической природы не может работать в любом климате, а робот может — совершенно в любых условиях. Еще, там, где проехали колеса трактора, плодородность земли резко падает, поэтому важен точный расчет траектории проезда, чтобы минимальное количество плодородного слоя земли было повреждено. И, наконец, зерно поглощает значительно больше парниковых газов, чем лес. Есть два мира — мир отчетности и мир реальных людей. ESG пока еще, к сожалению, находится в мире отчетности: люди не верят или не понимают, бизнесмены порой относятся саркастически. Чем больше будет реальной практики, тем быстрее изменится это отношение. Ключевой формат — это доверие. Ведь забота о земле, о природе, в целом, эффективное решение экологических вопросов, в итоге приносят прибыль: чем лучше, чем точнее обрабатывается поле, тем больше фермер заработает. Это и создает ту самую социальную массу людей, которая становится проводником новой ESG-политики в жизнь», - сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Первый день конференции был целиком посвящен вопросам ESG и устойчивого развития. В течение дня также прошли: панельная дискуссия «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития», модератором которой выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин; состоялись выступления на тему «Технологические компании и ESG» с участием keynote спикеров, среди которых Амбариш Митра, директор по продуктам, сооснователь компании Greyparrot, Патрис Аманн, руководитель по работе с финансовой отраслью в регионе Европа, Ближний Восток и Африка компании Microsoft, Андрей Алексеенко, вице-президент компании Teradata по региону Северная и Восточная Европа и генеральный директор Teradata в России.

Тематический блок «Бизнес и ESG» состоял из сессии «AI и ESG: решения для бизнеса» и выступлений keynote спикеров среди которых Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам Фонда Сколково, Сергей Заборов, партнер, руководитель направления ESG для компаний ресурсных отраслей в России и СНГ компании McKinsey.

Также в тематическом блоке «Содействие комплексному развитию человеческой цивилизации» выступили: глобальный директор по ИИ компании IBM Сет Добрин, руководитель направления решений для устойчивого развития, Microsoft Марк Крезе, генеральный директор и основатель SOL Алексей Мельник, сооснователь Women in AI Ханан Салам. 

Кроме того, ESG-повестка будет интегрирована в конференцию AI Journey Junior для школьников в третий день мероприятия.

Конференция AI Journey является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.

В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес: к.ф.-м.н., директор по фундаментальным исследованиям AIRI, заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ (Россия) Михаил Бурцев (Mikhail Burtsev); профессор, руководитель научной группы ADASE «Сколтеха» (Россия) Евгений Бурнаев (Evgeny Burnaev); вице-президент NVIDIA (США) Марк Гамильтон (Marc Hamilton); основатель и генеральный директор SingularityNET (Нидерланды) Бен Герцель (Ben Goertzel); CTO Teradata (США) Стивен Бробст (Stephen Brobst); профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter (Великобритания) Михаэль Бронштейн (Michael Bronstein) и другие.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

Для просмотра конференции необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

Контакты для связи с организаторами: info@ai-journey.ru.

Теги: #Сбербанк #искусственный интеллект #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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