Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Моя История вкусных завтраков
Благоустройство для всех
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
горводоканал успехи и планы
работа затылком
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2021 06:562 Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку 12.11.2021 07:150 Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор» 11.11.2021 15:512 Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея 11.11.2021 15:100 ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт 11.11.2021 14:070 Акции и специальные предложения подготовил Сбер для своих клиентов в Зеленый день 11.11.2021 11:380 Взять кредит по пониженной ставке смогут клиенты Сбера в Зеленый день
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3715 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1529 Псковский губернатор привился от коронавируса 09.11.2021 09:289 Медики сообщили псковичке о положительном тесте на COVID-19 в очереди в поликлинике
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор»

12.11.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Их список имеется в ответе ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа.

Фото: pixabay.com

Так, до 2025 года планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание овощей «борщевого набора» — до 108,3 га. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции, пишет газета «Известия».

Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.

«При сборах 5,5 млн т овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей», — отметил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза.

Резкое подорожание овощей из «борщевого набора» началось в июне этого года. Тогда в цене росли разные категории продуктов, но овощи стали лидерами среди базовых. По данным Росстата, картофель в июне этого года стоил 58 рублей за кг, годом ранее — 38, капуста — 38 рублей за кг против 28 годом ранее, свекла 92 рубля против 33, морковь — 82 рубля против 40. Упал в цене только лук — на 1 рубль в среднем до 37 рублей за кг.

Теги: #борщевой набор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 476 человек
12.11.2021, 08:250 Областной прокурор примет граждан в Пушкиногорском районе 12.11.2021, 08:151 В России решили усилить контроль за дезинфекцией 12.11.2021, 08:110 Велосипедиста сбили на улице Ипподромной в Пскове 12.11.2021, 08:000 Архивисты опубликовали документ об ограблении китайца в Великих Луках в 1917 году
12.11.2021, 07:458 QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников 12.11.2021, 07:310 Европейскую Россию ждет короткая волна тепла 12.11.2021, 07:150 Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор» 12.11.2021, 07:003 Губернатор заявил об отсутствии тенденции на улучшение эпидситуации в Псковской области
11.11.2021, 23:150 Причины для изъятия квартиры у собственника назвали в псковском Росреестре 11.11.2021, 22:540 Опыт развития технического творчества в палкинской школе представлен на всероссийском съезде 11.11.2021, 22:420 «Тобольские ворота Достоевского» открыли для себя псковские курсанты 11.11.2021, 22:200 Новый аппарат для лучевой терапии заработал в псковском онкодиспансере
11.11.2021, 22:021 Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом 11.11.2021, 21:410 Псковские десантники совершили более 250 прыжков с парашютом 11.11.2021, 21:253 Финалистки конкурса «Миссис Псков - 2021» устроили фотосессию в гипермаркете 11.11.2021, 21:080 Работу Псковского облсовпрофа оценили социальные партнеры
11.11.2021, 20:470 Парламент Латвии запретил использование георгиевской ленточки 11.11.2021, 20:290 Решение глобальных проблем искусственным интеллектом обсудили на конференции 11.11.2021, 20:120 Ушла из жизни директор Пушкиногорской районной библиотеки Наталья Осетрова 11.11.2021, 19:582 Генпрокуратура потребовала ликвидировать международный «Мемориал»
11.11.2021, 19:513 Псковские зоозащитники поддержали законопроект об обращении с бездомными животными 11.11.2021, 19:350 Великолучанин отправится в колонию за попытку сбыта психотропных веществ 11.11.2021, 19:160 Юрий Сорокин ревакцинировался от коронавируса 11.11.2021, 18:553 Роспотребнадзор проверил воздух в засыпанном сажей псковском селе
11.11.2021, 18:3812 Стукач.рф 11.11.2021, 18:190 Необходимые для выхода на пенсию документы перечислили в псковском ПФР 11.11.2021, 18:000 10% населения Талабских островов прошли перепись на госуслугах 11.11.2021, 17:501 «Сказочные витражи» в технике тиффани представлены на выставке в Пскове
11.11.2021, 17:371 Предприниматели могут возместить затраты на участие в ярмарках и выставках в Пскове 11.11.2021, 17:300 Два пригородных поезда в Великих Луках отменят на неделю из-за ремонта 11.11.2021, 17:260 Итоги и перспективы реализации проекта «Экомышление» обсудят в Общественном пресс-центре ПЛН 11.11.2021, 17:200 Искусственный интеллект оптимизирует 10% времени рекрутеров Сбера
11.11.2021, 17:172 ВТБ в Псковской области нарастил выдачу кредитов наличными почти в полтора раза 11.11.2021, 17:035 Псковичи просят дать им возможность посещать утренники в детсадах 11.11.2021, 16:541 ПЛН-ТВ: Выставка-инсталляция «Корень» в Пскове 11.11.2021, 16:480 Псковские подростки представили свое видение полиции будущего
11.11.2021, 16:430 Акцию «Декабрьское настроение» запустил санаторий «Хилово» в Псковской области 11.11.2021, 16:313 Алексей Севастьянов и Борис Елкин обсудили проблемы окраинных территорий Пскова 11.11.2021, 16:280 Еще пять рейсов отменили в Дедовичском районе из-за болезни водителей 11.11.2021, 16:1924 Куриный код
11.11.2021, 16:015 Жители домов на улице Венской в Пскове жалуются на ночные «концерты» 11.11.2021, 15:512 Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея 11.11.2021, 15:335 Давай потрогаем СССР 11.11.2021, 15:260 Псковскую область ждет дождливая пятница
11.11.2021, 15:1313 Псковичка рассказала, как ее мать четыре дня голодала в инфекционке 11.11.2021, 15:100 ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт 11.11.2021, 14:480 Скончался псковский ветеран войны, полковник в отставке Евгений Ильин 11.11.2021, 14:4112 В обновленном сквере в центре Пскова установили более 100 скамеек
11.11.2021, 14:400 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти. ВИДЕО 11.11.2021, 14:380 В Пскове продлен прием заявок на конкурс «Киномания на Великой» 11.11.2021, 14:370 Карантин по АЧС сняли с участка «Шелонский» в Порховском районе 11.11.2021, 14:320 Режиссер «Смерти Тарелкина» впервые сыграл в спектакле вместе с псковскими артистами
11.11.2021, 14:250 Тайник с сигаретами нашли псковские таможенники в кабине тягача 11.11.2021, 14:220 Эксперт назвала популярные у псковских работодателей программы переобучения 11.11.2021, 14:162 Прокуратуру просят проверить законность спила деревьев на Рижском проспекте в Пскове 11.11.2021, 14:135 110 лет исполнилось со дня открытия Ольгинского моста в Пскове
11.11.2021, 14:070 Акции и специальные предложения подготовил Сбер для своих клиентов в Зеленый день 11.11.2021, 13:530 В торговых центрах Пскова и Великих Лук можно пройти ревакцинацию от COVID-19 11.11.2021, 13:3916 Правительство разработало законопроекты о QR-кодах в транспорте и магазинах 11.11.2021, 13:349 Интерактив: Стихийный дублер
11.11.2021, 13:190 «Пушкинский заповедник из поднебесья» увидели великолукские лицеисты 11.11.2021, 13:106 Дружба дружбой, а табачок врозь 11.11.2021, 13:054 Общественные туалеты в Пскове подключат к центральной канализации 11.11.2021, 12:560 Coca-Cola требует запретить напиток от «Аквалайфа»
11.11.2021, 12:430 «Гайд-парк»: Вакцинация и QR-коды - за и против. ВИДЕО 11.11.2021, 12:3715 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 11.11.2021, 12:270 Проект по озеленению центра дновской деревни стал призером всероссийского конкурса 11.11.2021, 12:182 Съехавшая в канаву псковичка отказалась проходить проверку на алкоголь
11.11.2021, 12:114 Новые аппараты КТ поступят в медучреждения Пскова и Великих Лук до конца 2021 года 11.11.2021, 12:082 «Титан-Полимер» в лицах: экономист Алина Цыкунова 11.11.2021, 11:580 Еще шесть человек в Псковской области умерли от коронавируса 11.11.2021, 11:560 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти
11.11.2021, 11:5323 Псковские власти заявили об отсутствии дискриминации в требованиях для посещения общепита 11.11.2021, 11:480 Пенсионер сбил подростка на пешеходном переходе в Гдове 11.11.2021, 11:380 Взять кредит по пониженной ставке смогут клиенты Сбера в Зеленый день 11.11.2021, 11:352 ФАС не увидела причины для роста цен на домашний интернет и ТВ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru