Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Благоустройство для всех
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
Концерт рок-группы «Ария»
декодируем QR-реальность
работа затылком
горводоканал успехи и планы
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2021 06:562 Производители круп в России предупредили о росте цен на гречку и овсянку 12.11.2021 11:161 Псковские налогоплательщики пополнили бюджет области более чем на 16 млрд рублей 12.11.2021 09:150 Эксперт предложила отказаться от «безумного» сельского хозяйства 12.11.2021 07:151 Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор» 11.11.2021 15:512 Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея 11.11.2021 15:100 ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт
 
 
 
Самое популярное 08.11.2021 19:005 Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35% 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3715 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 06.11.2021 00:1911 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковские налогоплательщики пополнили бюджет области более чем на 16 млрд рублей

12.11.2021 11:16|ПсковКомментариев: 1

Более чем на 16 миллиардов рублей пополнили региональный бюджет налогоплательщики Псковской области с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

За 10 месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации УФНС России по Псковской области мобилизовало 20,7 миллиарда рублей налогов и сборов, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 3 миллиарда рублей. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 4,5 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 16,2 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

В управлении отметили, что формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 10 месяцев на 51,6% обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц (8,5 миллиарда рублей), на 21,9% налога на прибыль организаций (3,6 миллиарда рублей), на 12,8% за счет налогов на совокупный доход (2,1 миллиарда рублей) и на 13.1% (2,2 миллиарда рублей) – имущественных налогов.

Кроме того, с начала года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 13,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По итогам января - октября 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней», - отметили в региональном УФНС.

Теги: #налоги #деньги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 498 человек
12.11.2021, 11:240 Гордуме предлагают согласовать кандидатуру Олега Сладковского на пост директора «Снежинки» 12.11.2021, 11:161 Псковские налогоплательщики пополнили бюджет области более чем на 16 млрд рублей 12.11.2021, 11:130 Для псковичей подготовили подборку лучших рецептов согревающих напитков 12.11.2021, 11:051 «Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров
12.11.2021, 11:000 Дом подожгли неизвестные в Красногородском районе 12.11.2021, 10:561 Интерактив: Побойтесь бога 12.11.2021, 10:480 АвтоВАЗ приостановил производство из-за отсутствия комплектующих 12.11.2021, 10:460 Николай Козловский о ремонте дорог: Продолжаем работать, не снижая темпов
12.11.2021, 10:240 Житель Великих Лук получил травму лица после употребления алкоголя 12.11.2021, 10:1111 Псковичка простояла почти 3 часа в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике 12.11.2021, 10:053 Каверинская библиотека может еще на год остаться в здании на Сиреневом бульваре 12.11.2021, 09:550 В Пскове заработал новый светофор на улице Поземского
12.11.2021, 09:500 Псков отметили на конкурсе студенческих общежитий 12.11.2021, 09:410 Женщину будут судить за убийство собутыльника в Дно 12.11.2021, 09:306 В Чечне предложили запретить упоминание в СМИ национальности преступников 12.11.2021, 09:230 Победителей спортивного онлайн-соревнования определили в Себеже
12.11.2021, 09:150 Эксперт предложила отказаться от «безумного» сельского хозяйства 12.11.2021, 09:100 Мужчина получил травмы в результате наезда автомобиля в Великих Луках 12.11.2021, 09:000 Поствыборный пасьянс. Карта системной оппозиции 12.11.2021, 08:500 Что не устраивает жителей СЗФО в вакансиях работодателя — опрос
12.11.2021, 08:380 Пострадавшего в ДТП на Ипподромной в Пскове велосипедиста госпитализировали 12.11.2021, 08:362 Вирусолог спрогнозировал выход России из пандемии коронавируса в следующем году 12.11.2021, 08:250 Областной прокурор примет граждан в Пушкиногорском районе 12.11.2021, 08:151 В России решили усилить контроль за дезинфекцией
12.11.2021, 08:110 Велосипедиста сбили на улице Ипподромной в Пскове 12.11.2021, 08:000 Архивисты опубликовали документ об ограблении китайца в Великих Луках в 1917 году 12.11.2021, 07:4515 QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников 12.11.2021, 07:310 Европейскую Россию ждет короткая волна тепла
12.11.2021, 07:151 Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор» 12.11.2021, 07:008 Губернатор заявил об отсутствии тенденции к улучшению эпидситуации в Псковской области 11.11.2021, 23:150 Причины для изъятия квартиры у собственника назвали в псковском Росреестре 11.11.2021, 22:540 Опыт развития технического творчества в палкинской школе представлен на всероссийском съезде
11.11.2021, 22:420 «Тобольские ворота Достоевского» открыли для себя псковские курсанты 11.11.2021, 22:200 Новый аппарат для лучевой терапии заработал в псковском онкодиспансере 11.11.2021, 22:021 Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом 11.11.2021, 21:410 Псковские десантники совершили более 250 прыжков с парашютом
11.11.2021, 21:254 Финалистки конкурса «Миссис Псков - 2021» устроили фотосессию в гипермаркете 11.11.2021, 21:080 Работу Псковского облсовпрофа оценили социальные партнеры 11.11.2021, 20:470 Парламент Латвии запретил использование георгиевской ленточки 11.11.2021, 20:290 Решение глобальных проблем искусственным интеллектом обсудили на конференции
11.11.2021, 20:120 Ушла из жизни директор Пушкиногорской районной библиотеки Наталья Осетрова 11.11.2021, 19:582 Генпрокуратура потребовала ликвидировать международный «Мемориал» 11.11.2021, 19:513 Псковские зоозащитники поддержали законопроект об обращении с бездомными животными 11.11.2021, 19:350 Великолучанин отправится в колонию за попытку сбыта психотропных веществ
11.11.2021, 19:160 Юрий Сорокин ревакцинировался от коронавируса 11.11.2021, 18:553 Роспотребнадзор проверил воздух в засыпанном сажей псковском селе 11.11.2021, 18:3813 Стукач.рф 11.11.2021, 18:190 Необходимые для выхода на пенсию документы перечислили в псковском ПФР
11.11.2021, 18:000 10% населения Талабских островов прошли перепись на госуслугах 11.11.2021, 17:501 «Сказочные витражи» в технике тиффани представлены на выставке в Пскове 11.11.2021, 17:371 Предприниматели могут возместить затраты на участие в ярмарках и выставках в Пскове 11.11.2021, 17:300 Два пригородных поезда в Великих Луках отменят на неделю из-за ремонта
11.11.2021, 17:260 Итоги и перспективы реализации проекта «Экомышление» обсудят в Общественном пресс-центре ПЛН 11.11.2021, 17:200 Искусственный интеллект оптимизирует 10% времени рекрутеров Сбера 11.11.2021, 17:172 ВТБ в Псковской области нарастил выдачу кредитов наличными почти в полтора раза 11.11.2021, 17:035 Псковичи просят дать им возможность посещать утренники в детсадах
11.11.2021, 16:541 ПЛН-ТВ: Выставка-инсталляция «Корень» в Пскове 11.11.2021, 16:480 Псковские подростки представили свое видение полиции будущего 11.11.2021, 16:430 Акцию «Декабрьское настроение» запустил санаторий «Хилово» в Псковской области 11.11.2021, 16:313 Алексей Севастьянов и Борис Елкин обсудили проблемы окраинных территорий Пскова
11.11.2021, 16:280 Еще пять рейсов отменили в Дедовичском районе из-за болезни водителей 11.11.2021, 16:1925 Куриный код 11.11.2021, 16:015 Жители домов на улице Венской в Пскове жалуются на ночные «концерты» 11.11.2021, 15:512 Подарки «Зеленого дня»: чем Сбер порадует псковичей в честь своего юбилея
11.11.2021, 15:335 Давай потрогаем СССР 11.11.2021, 15:260 Псковскую область ждет дождливая пятница 11.11.2021, 15:1313 Псковичка рассказала, как ее мать четыре дня голодала в инфекционке 11.11.2021, 15:100 ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт
11.11.2021, 14:480 Скончался псковский ветеран войны, полковник в отставке Евгений Ильин 11.11.2021, 14:4112 В обновленном сквере в центре Пскова установили более 100 скамеек 11.11.2021, 14:400 «Сообразим на троих»: О последствиях нового закона о единой системе публичной власти. ВИДЕО 11.11.2021, 14:380 В Пскове продлен прием заявок на конкурс «Киномания на Великой»
11.11.2021, 14:370 Карантин по АЧС сняли с участка «Шелонский» в Порховском районе 11.11.2021, 14:320 Режиссер «Смерти Тарелкина» впервые сыграл в спектакле вместе с псковскими артистами 11.11.2021, 14:250 Тайник с сигаретами нашли псковские таможенники в кабине тягача 11.11.2021, 14:220 Эксперт назвала популярные у псковских работодателей программы переобучения
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru