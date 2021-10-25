Экономика

Псковские налогоплательщики пополнили бюджет области более чем на 16 млрд рублей

Более чем на 16 миллиардов рублей пополнили региональный бюджет налогоплательщики Псковской области с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

За 10 месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации УФНС России по Псковской области мобилизовало 20,7 миллиарда рублей налогов и сборов, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 3 миллиарда рублей. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 4,5 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 16,2 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

В управлении отметили, что формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 10 месяцев на 51,6% обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц (8,5 миллиарда рублей), на 21,9% налога на прибыль организаций (3,6 миллиарда рублей), на 12,8% за счет налогов на совокупный доход (2,1 миллиарда рублей) и на 13.1% (2,2 миллиарда рублей) – имущественных налогов.

Кроме того, с начала года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 13,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По итогам января - октября 2021 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней», - отметили в региональном УФНС.