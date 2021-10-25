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Экономика

Более 275 млн рублей направят сельхозпроизводителям в Псковской области

12.11.2021 19:15|ПсковКомментариев: 1

Министерство сельского хозяйства России выделило Псковской области дополнительные средства на поддержку деятельности агропромышленного комплекса. Сумма государственной субсидии составляет более 275 млн рублей. Средства доведут в четвертом квартале текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Большую их часть — свыше 180 млн рублей направят на софинансирование мероприятий по модернизации объектов агропромышленного комплекса.

Еще порядка 90 млн рублей пойдут на поддержку деятельности производств, осуществляющих разведение и содержание молочного крупного рогатого скота.

Свыше 6 млн рублей получат аграрии, занятые производством и реализацией зерновых культур, добавили в пресс-службе.

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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