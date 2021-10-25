Экономика

Финансист посоветовал россиянам не покупать валюту в праздники

Совершать операции с валютой в выходные дни и праздники не стоит: банки не могут точно знать, как откроются валютные торги в первый рабочий день, поэтому предпочитают подстраховаться, расширяя диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора компании «Единый Брокер» Артема Арзамасцева.

По словам Артема Арзамасцева, самый выгодный курс, скорее всего, банк предложит в рабочее время, когда на бирже идут торги и фактор неопределенности для учреждения сведен к минимуму.

«А вот история про какие-то отдельные, особенно удачные дни или часы для валютных операций – типичный миф, не имеющий отношения к реальности. Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», — пояснил он.

Специалист также прокомментировал ряд других мифов, в частности, о том, что к Новому году валюта обычно растет. Артем Арзамасцев призвал не принимать подобные домыслы во внимание и не привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к конкретным датам и праздникам.

«Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в нашей стране и в мире», — подчеркнул он.

Наиболее простой и безопасный способ, отметил специалист, – покупка валюты через мобильные приложения банков. «Это занимает минимум времени, покупать валюту таким образом можно в любой удобный для вас момент. К тому же этот способ по определению исключает все риски, связанные с наличными деньгами», - пояснил Артем Арзамасцев.

В целом, по его мнению, текущую ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как «достаточно интересный момент для покупки валюты».