Экономика

Минсельхоз: Государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен

Государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», - сказал Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что в условиях мирового кризиса, при котором цены на продукты продолжают расти, важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках». Глава Минсельхоза подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России.