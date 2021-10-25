Экономика

Эксперт развеял «новогодний» миф о покупке валюты

Исторически предновогодние месяцы считаются худшими для рубля в году: в этот период российская валюта в среднем несет наибольшие потери к доллару. Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова аналитика по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Основными причинами снижения курса рубля выступают пики объемов выплат по внешним долгам компаний, всплеск бюджетных трат, которые нужно завершить до конца года, а также традиционное перед новогодними праздниками увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия, перечислил собеседник агентства.

«Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м. К тому же беспрецедентные процессы, вызванные пандемией, ее сильное влияние на все сферы жизни способны надолго или навсегда изменить подобные статистические закономерности», — напомнил Дмитрий Бабин.

Эксперт обратил внимание на то, что в ближайшие несколько месяцев поддержку рублю продолжат оказывать высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от многолетних или исторических вершин, хотя и испытали за последние недели серьезную просадку, корректируя сильный рост предыдущих месяцев.

«Геополитическая обстановка остается относительно стабильной. После июньской встречи президентов России и США сохраняется стремление стран к поддержке большей конструктивности в двухсторонних отношениях. Также наблюдается восстановление рынка гособлигаций, который в предыдущие месяцы сильно пострадал от ужесточения монетарной политики Банка России, обусловленного высокой инфляцией», — добавил экономист.

Если ситуация на глобальных биржах существенно не ухудшится, до конца года доллар может находиться в диапазоне 69-71 рубля, подытожил специалист.