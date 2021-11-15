Экономика

На создание инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» направили более 700 млн рублей

Губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных обсудили реализацию индивидуальной программы развития Псковской области. Рабочая встреча состоялась сегодня, 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.



Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В текущем году в рамках программы в области реализуются три мероприятия с финансовым обеспечением: создание инженерной инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», докапитализация региональной микрофинансовой организации, проектирование и создание инфраструктуры для жилищного строительства.

Как доложила вице-губернатор Нинель Салагаева, общий уровень исполнения к настоящему моменту составляет 91%.

На создание инженерной инфраструктуры в «Моглино» привлечено более 700 млн рублей из федерального бюджета. По словам Нинель Салагаевой, исполнение составляет 100%, средства доведены в полном объеме, объекты инженерной инфраструктуры возводятся согласно установленному перечню.

«Проблемных вопросов нет», — подчеркнула вице-губернатор и добавила, что за 9 месяцев текущего года привлечено 1,4 млрд внебюджетных инвестиций, создано 51 рабочее место.

В рамках докапитализации микрофинансовой организации Псковской области средствами федерального бюджета в регионе поддержали 35 проектов, инициированных субъектами малого и среднего предпринимательства, создали 86 рабочих мест. Алексей Беспрозванных положительно оценил работу по достижению ключевых показателей по вышеуказанным направлениям.

По вопросу строительства инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в микрорайоне «Борисовичи» доложил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он акцентировал внимание, что строительство ведется на 3-х объектах. Ход работ немного затянулся из-за согласования изменений в проектах, получения разрешительных документов. Завершить укладку инженерных сетей планируется в декабре.

«Есть предложение, чтобы коллеги составили „дорожную карту“, график», — отметил Алексей Беспрозванных и подчеркнул, что документ должен стимулировать подрядчиков завершить объекты в установленные сроки.

Глава региона дал поручение Сергею Грахову в кратчайшие сроки провести встречи с представителями подрядных организаций и установить даты окончания работ.

Кроме того, Михаил Ведерников и Алексей Беспрозванных обсудили со специалистами параметры ИПСЭР на 2022 год. Так, планируется продолжение реализации мероприятий, связанных с инфраструктурной подготовкой второй очереди ОЭЗ «Моглино», территорий, задействованных под жилищное строительство, а также поддержка сельхозпроизводителей региона в части закупки племенного скота для животноводческих ферм.

Также в рамках рабочей поездки в Псковскую область замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных посетил ОЭЗ «Моглино». Он на месте оценил ход выполнения работ, а также осмотрел действующие и готовящиеся к открытию производства.