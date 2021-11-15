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Экономика

Неделя креативной экономики в Псковской области пройдет в онлайн-формате

15.11.2021 21:53|ПсковКомментариев: 0

Неделя креативной экономики стартует в Псковской области 17 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главное событие в сфере креативных индустрий и новаторского предпринимательства в регионе в 2021 году пройдет в режиме онлайн.

Спикерами мероприятий станут федеральные и региональные эксперты в области экономики и предпринимательства. Они расскажут участникам о новых мерах государственной поддержки креативных предпринимателей, о механизмах защиты и монетизирования авторского права, о самых передовых онлайн-инструментах для получения дополнительной прибыли и о способах работы «удаленных команд». При этом обсудят такие современные и перспективные направления бизнеса и саморазвития, как мода, музыка, телевидение, кино, дизайн, компьютерная графика, архитектура и урбанистика.

В дни, посвященные креативной экономике, пройдет ряд образовательных онлайн-форумов, участники которых смогут обсудить вопросы грантовой поддержки предпринимательства и продвижение проектов на федеральном уровне, а также всестороннюю организацию работы бизнеса. Кроме того, состоится мозговой штурм по выявлению приоритетных для Псковской области креативных индустрий и определению их точек роста.

Также план мероприятий включает серию мастер-классов «Творческие мастерские», которые пройдут в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия».

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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