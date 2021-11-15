Экономика

Банк России приглашает псковских предпринимателей принять участие в конференции

Банк России проведет ежегодную конференцию поставщиков в онлайн-формате 25–26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам. Будут проведут тематические круглые столы, касающиеся закупок по конкретным направлениям: информационные технологии, строительство и ремонт, консалтинг и так далее.

Онлайн-формат позволит существенно расширить географию и количество участников конференции, в этом году на нее впервые приглашены представители бизнеса из стран ЕАЭС. Кроме того, на мероприятии выступят руководители закупочных подразделений крупных финансовых организаций.

Регистрация проводится с 12 по 24 ноября.