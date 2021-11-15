Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня в гостях у ведущего Алексея Овчинникова — руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Повод для встречи знаменательный. В этом году псковское управление отмечает 30 лет с момента образования. Федеральная антимонопольная служба образовалась в 1990 году, а через год были созданы территориальные управления в регионах. Псковское УФАС появилось 18 ноября 1991 года. Сложно поверить, но сначала служба занимала всего один кабинет в здании администрации области. С годами ведомство заметно разрослось, сменило прописку, но собственным зданием так и не обзавелось. Но об учреждении, как и о людях, судят по делам.

Для добросовестных чиновников и предпринимателей УФАС по Псковской области стало помощником и защитником, а вот для недобросовестных — скорее, кошмаром. Сомнительные госконтракты, беспардонные картели или незаконная реклама у нас не пройдут. Именно за этим следят антимонопольщики.

Хватает ли в УФАС по Псковской области специалистов? С какими сложностями сталкиваются в своей работе антимонопольщики? Как псковское управление изменилось за 30 лет и насколько уверенно оно смотрит в будущее? Подробнее об этом расскажет Ольга Милонаец.