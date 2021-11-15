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Экономика

«Да супер будет»: псковское УФАС оценило поправки в закон о госзакупках

16.11.2021 14:46|ПсковКомментариев: 0

С 1 января в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесут изменения. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Его (закон о госзакупках — ред.) постоянно совершенствуют, и сейчас закон о госзакупках снова находится на пути к новым реформам. С 1 января мы ожидаем глобальные поправки, в этот раз они нас радуют. Из закона убирают излишние процедуры, движения заказчиков и так далее. И второй, наверное, самый ценный момент, - многие вопросы, компетенции, функции переносят в цифру. Условно, будет электронная приемка. Для добросовестных чиновников будет просто супер», - предположила Ольга Милонаец.

Специалист отметила, что новые поправки многие встречают с негативным настроем. При этом она это мнение не разделяет. «Да супер будет. Поставщик, подрядчик исполнил свою работу, кнопкой сформировал акт выполненных работ, документ по системе ушел к чиновнику, он в течение часа его получил и после уже может перечислять оплату. То есть к чему эта цифровая приемка приведет? Наши чиновники не будут терять акты, не будут говорить, что им не присылали акт выполненных работ. Все будет приходить по почте. Как только пришел, отсечка произошла, система отследит, когда должна пройти оплата», - пояснила руководитель управления ФАС по региону.

По ее словам, пилотный проект 6 лет назад ввели в Московской области. «Работает, стройки сдают вовремя. <...> И с 1 января у нас начнется электронная приемка. Естественно, противников масса, с цифрой-то не поспоришь», - заметила Ольга Милонаец.

Теги: #УФАС России по Псковской области #экономика #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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