Экономика

Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», - приводит текст документа РИА Новости.

В Минтруде напомнили, что в 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года.

Условия предоставления пособия остаются прежними, обратили внимание в министерстве. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Максимальное пособие, пояснили в Минтруде, назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное - тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.