Экономика

На выплаты в счет нерабочих дней псковские предприятия получили более 70 млн рублей

73 млн рублей получили предприятия Псковской области на зарплату сотрудникам в счет нерабочих дней, объявленных президентом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Финансирование выделили в рамках мер поддержки бизнеса в Псковской области в условиях ограничений. Выплаты коснулись предприятий малого и среднего бизнеса, которые были вынуждены не работать во время объявленных каникул в ноябре – они получат гранты на зарплату сотрудникам за нерабочие дни.

За первую неделю в Псковской области выдали 875 субсидий, их объем составил 73 млн рублей.

Напомним, предприниматели еще могут подать заявление в федеральную налоговую службу на безвозмездный грант до 15 декабря, а также на льготный кредит «ФОТ 3.0» — в банки до 30 декабря.

Полный список банков и условия получения можно найти на сайте.