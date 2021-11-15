Экономика

Начинающих бизнесменов Пскова обучат механизмам монетизации авторского права

Неделя креативной экономики стартовала в Псковской области в среду, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первым мероприятием недели стал телефорум «Другое дело». Федеральные и региональные эксперты в области экономики и предпринимательства в онлайн-режиме собрались, чтобы поделиться идеями и наработками с начинающими бизнесменами и представителями самозанятого сектора по части развития и продвижения самых разных авторских проектов и творческих инициатив.

Директор Роскультцентра Марина Абрамова отнесла направление креативной экономики к перспективным и активно развивающимся. Она поблагодарила активистов Псковской области за создание региональных тематических дискуссионных площадок.

Марина Абрамова также обратила внимание на первоочередные вопросы, которые требуют решения для развития креативной индустрии в субъектах. Это создание территориальной инфраструктуры, эволюция методов управления и внедрение современных образовательных курсов. Кроме того, речь идет и о развитии правовой базы, например, в части защиты интеллектуальной собственности. Важным аспектом является межрегиональное партнерство инициативных групп и АНО, а также участие в профильных мероприятиях федерального значения, добавила глава Роскультцентра.

Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в свою очередь выразил благодарность Марине Абрамовой за помощь, которую специалисты Роскульцентра готовы оказать региону в поддержке творческих инициатив. Он также обратил внимание, что развитие системы управления в сфере креативной экономики должно касаться не только бизнеса, но становиться частью концепции работы региональной и муниципальной власти. «Новые тренды и тенденции должны быть включены и в перечень механизмов нашей деятельности»,- заметил председатель комитета.

Дни, посвященные креативной экономике, продлятся до 19 ноября. В этот период в регионе пройдет ряд образовательных онлайн-мероприятий, участники которых смогут обсудить вопросы грантовой поддержки предпринимательства, особенности продвижения проектов на федеральном уровне, а также всестороннюю организацию работы бизнеса. Федеральные и региональные эксперты представят новые меры государственной поддержки креативных предпринимателей, механизмы защиты и монетизации авторского права, передовые онлайн-инструменты для получения дополнительной прибыли и о способах работы «удаленных команд».