Экономика

Великолучанка пыталась скрыть почти 3 миллиона рублей налогов

Великолучанка пыталась скрыть почти 3 миллиона рублей налогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Сотрудники следственного управления завершили расследование в отношении индивидуального предпринимателя из Великих Лук. Женщину подозревали в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, поступившие из полиции, а также материалы камеральной налоговой проверки.

По версии следствия, подозреваемая предоставила налоговую декларацию за 2020 год с неполными данными. В ней великолучанка по упрощенной схеме налогообложения должна была указать доход на сумму почти 48 млн рублей от продажи земельного участка и 13 нежилых объектов недвижимости. Однако женщина не сделала этого. Здания раньше использовались в ее предпринимательской деятельности, а значит должны учитываться в составе доходов от реализации. Таким образом, сумма не исчисленного и не уплаченного налога превысила 2 миллиона 800 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на жилой дом и земельный участок подозреваемой.

Великолучанка, в свою очередь, в полном объеме возместила сумму ущерба, причиненного бюджету России. Также женщине пришлось уплатить пени и штраф на общую сумму почти полмиллиона рублей. Это стало основанием для прекращения уголовного дела и отмены ареста имущества подозреваемой.