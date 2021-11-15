Экономика

Малый и средний бизнес может приобретать российский софт со скидкой 50%

Минцифры РФ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании смогут приобретать российский софт со скидкой 50%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений», - говорится в сообщении.

Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле, а разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета.

При этом сам предприниматель не должен дополнительно заполнять какие-либо формы, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России.

Узнать о программном обеспечении, доступном субъектам МСП по льготной цене, можно на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий в сети «Интернет» по ссылке.