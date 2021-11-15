Экономика

В Пскове проходит съезд Торгово-промышленной палаты региона

Четвертый съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области открылся сегодня, 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

28 делегатов от 275 членских организаций Псковской области собрались на съезде, чтобы подвести итоги предыдущих 4 лет работы и наметить планы на следующие 4 года.

С приветственными словом к промышленникам обратился вице-президент торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Он отметил, система региональных торгово-промышленных палат позволяет отстаивать интересы и позиции предприятий страны.

«Торгово-промышленная палата Псковской области занимает прочные позиции на Северо-Западе. За прошедшие годы в нее вошло 111 организаций и индивидуальных предпринимателей, а объем производимых услуг вырос за 4 года на 30 %», - сказал он.

Вице-президент ТПП РФ выразил пожелание, чтобы псковское отделение ТПП стало еще более активным участником госпрограмм, и наметил задачи на период до 2025 года. Он также поблагодарил членов региональной ТПП за поддержу и понимание роли организации в системе экономики России.

Завершил свое выступление Максим Фатеев просьбой поддержать кандидатуру действующего президента региональной ТПП Владимира Зубова во время выборов президента палаты на следующие 4 года.

В свою очередь депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский отметил, что ему приятно участвовать в съезде ТПП.

«Вы выполняете важную задачу, вы являетесь представителями бизнесменов Псковской области. Торгово-промышленная палата Псковской области существует более 25 лет. У ее истоков стояли успешные люди и бизнесмены. Сегодня не все они могут быть с нами, но их дело живет!» - выступил Александр Козловский и подчеркнул, что главная задача ТПП на ближайшие годы - добиться положительного бизнес-климата в регионе.

Глава города Пскова Елена Полонская обратила внимание, что из 275 членов Торгово-промышленной палаты Псковской области 219 - это представители малого и среднего предпринимательства.

«Предпринимательство Псковской области охватывает все сферы производства. Благодаря помощи ТПП руководство города может реализовать большое количество программ приграничного сотрудничества. Кроме того, благодаря вашей деятельности за прошлый год в бюджет города поступило 313 миллионов рублей, что позволило нам реализовать крупные проекты», - рассказала Елена Полонская.

Большое значение деятельности ТПП в городе Великие Луки отметил глава администрации города Андрей Беляев. «Хочу выразить благодарность Торгово-промышленной палате за помощь в построении отношений предпринимателей и руководства Великих Лук. Конструктивных диалогов вам, энергии и благополучия!» - сказал он.

Затем участники съезда заслушали отчет о работе Торгово-промышленной палаты Псковской области за 2016-2021 годы.