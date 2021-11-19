Экономика

Банкротство переезжающего в Псков «Севкабеля» остановлено

Банкротство ООО «ПК «Севкабель», производственные мощности которого перебазируются на площадку промышленно-металлургического холдинга АО «Акрон Холдинг» в Пскове, остановлено. Об этом сообщает РБК.

Фото: Андрей Володин / PhotoXPress.ru

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве ООО «ПК «Севкабель». Как сообщают в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст», по условиям соглашения, 100% долей в уставном капитале ООО ПК «Севкабель» переходят от структур группы «Росскат» (принадлежит «Трасту») к новому собственнику — ООО «Современные кабельные технологии». Эта компания входит в промышленно-металлургический холдинг АО «Акрон Холдинг».

Как пояснили в пресс-службе банка, кредиторы и иные участники дела о банкротстве «Севкабеля» «отказываются от всех претензий друг к другу, заявленных в рамках процедуры и вне ее»; при этом новый собственник погасит требования кредиторов «Севкабеля».

Ранее уже сообщалось о том, что старейший кабельный завод может покинуть Петербург и переехать в Псков. «Акрон» намеревался интегрировать производственные мощности «Севкабеля» в собственный производственный процесс.

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«Для нашего холдинга данная сделка — не благотворительная акция: рассчитываясь с кредиторами завода, "СКТ Групп" само становится доминирующим кредитором "Севкабеля", по сути, перекредитовывает завод, предоставляя ему кофмортные условия по возврату кредиторской задолженности, что, на наш взгляд, позволит "Севкабелю" выйти из кризиса», — рассказал через пресс-службу директор ООО «СКТ Групп» Александр Бычков.

АО «Акрон Холдинг» — один из крупнейших российских металлургических холдингов России. 100% акций предприятия принадлежит кипрской Rusmetal Investments Limited. Прибыль компании в 2020 году составила 16 млн рублей.

Напомним, ООО «ПК «Севкабель» было признано банкротом по решению суда в декабре 2020 года, его общая кредиторская задолженность составляет порядка 6 млрд рублей (из которых 5,5 млрд рублей — по поручительствам за материнскую организацию — группу компаний «Росскат»). Основными кредиторами являются компании «Инкатех», которой переуступил права на долг «Сбербанк» с требованием 3,3 млрд рублей, и банк «Траст» с требованием 2,5 млрд рублей. Всего в реестре числится более десяти кредиторов компании.

Завод «Севкабель» был основан как мануфактура торгового дома Siemens&Halske в 1879 году, после национализации был переименован в «Северный кабельный завод», в последствии — «Севкабель».