Экономика

Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что в будущем ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — приводит слова главы ФНС РБК.

По информации ведомства, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от их заполнения будет зависеть от доступа налоговиков к данным, заметил Егоров.



«Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но, чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — отметил глава ФНС.

НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию:

- при получении дохода от продажи имущества;

- при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками;

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ;

- при получении выигрыша в лотерее;

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами страны