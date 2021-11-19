Налоговая служба планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что в будущем ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — приводит слова главы ФНС РБК.
По информации ведомства, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от их заполнения будет зависеть от доступа налоговиков к данным, заметил Егоров.
НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию:
- при получении дохода от продажи имущества;
- при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками;
- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ;
- при получении выигрыша в лотерее;
- при получении дохода от источников, находящихся за пределами страны