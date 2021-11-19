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Экономика

14 социальных предприятий Псковской области получат грантовую поддержку

22.11.2021 10:52|ПсковКомментариев: 0

14 социальных предприятий Псковской области по итогам конкурсного отбора получат грантовую поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. 

Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий. Всего на получение грантов в сфере социального предпринимательства поступило 19 заявок. Количество победителей комиссия определяла исходя из лимитов бюджетных средств, выделенных на предоставление грантов, а также из рейтинга заявок.

По итогам конкурса грантовую поддержку на общую сумму 6,06 миллиона рублей получат 14 социальных предприятий региона. При этом максимальная сумма гранта для одного победителя конкурсного отбора составляет 500 тысяч рублей.

Напомним, данная мера поддержки предоставляется с 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теги: #поддержка #инвестиции #малый бизнес #социальное предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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