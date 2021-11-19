Экономика

Девять уголовных дел в отношении фирм-однодневок завели в Псковской области

Налоговые органы Псковской области ведут непрерывную работу по пресечению регистрации и деятельности фирм-однодневок. Так, за текущий год в Едином государственном реестре из 475 зарегистрированных компаний признаки фиктивности выявили в 64. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Работу по выявлению таких фирм налоговая ведет совместно с правоохранительными органами.

«Как правило, подобные структуры никакой работы не ведут, а их регистрация всегда связана с использованием в незаконной экономической деятельности для совершения преступлений коррупционной и экономической направленности. Руководят фирмами-однодневками подставные лица, а реальные собственники скрываются от контрольных органов в тени», - отметил начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Псковской области Андрей Веденин.

За десять месяцев текущего года в области завели 9 уголовных дел, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, к уголовной ответственности должностных лиц организаций пока не привлекли, дела находятся в производстве.

За создание фирмы-однодневки гражданин может получить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободны на срок до трех лет при отсутствии отягчающих обстоятельств. Незаконное использование документов для этих целей карается таким же штрафом, обязательными работами до 240 часов или исправительными работами до двух лет.

В большинстве случаев сами граждане за вознаграждение предоставляют свои паспорта для регистрации таких организаций, заметили в пресс-службе. При этом они не задумываются, что возлагают на себя всю полноту ответственности наряду с лицом, регистрирующим фирму на подставного директора или учредителя.

Юридическим лицам следует проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, чтобы снизить риск заключения сделок с фирмами-однодневками и правильно выбрать делового партнера.

УФНС России призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставлять доступ иным лицам к своим персональным данным. А также предупреждает: оформляя на себя ИП, индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом.