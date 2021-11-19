ВТБ предоставил «Роскар» 1,3 млрд рублей на модернизацию производства

ВТБ открыл кредитную линию АО «Птицефабрика Роскар» на сумму 1,3 млрд рублей и на срок до 7 лет. Средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России и будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса компании и приобретение нового оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Инвестиционный проект на птицефабрике «Роскар» будет реализован в 2021-2022 годах, общая сумма вложений составит 1,6 млрд рублей. Он охватит всю технологическую цепочку предприятия: будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате реализации проекта объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на 16% до 1,6 млрд штук, мощность переработки − в два раза.
«Роскар» − один из крупнейших российских производителей яиц и продуктов их переработки, а также мяса птицы и полуфабрикатов. Птицеводческий комплекс с замкнутым технологическим циклом от выращивания кур-несушек и бройлеров до переработки яиц и мяса птицы расположен в Выборгском районе Ленинградской области. Объем производства яиц в 2021 году составит 1,37 млрд шт. В 2021 году «Роскар» заключил соглашение с правительством Ленинградской области о реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса в целях социально-экономического развития региона.