Экономика

ВТБ предоставил «Роскар» 1,3 млрд рублей на модернизацию производства

ВТБ открыл кредитную линию АО «Птицефабрика Роскар» на сумму 1,3 млрд рублей и на срок до 7 лет. Средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России и будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса компании и приобретение нового оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Инвестиционный проект на птицефабрике «Роскар» будет реализован в 2021-2022 годах, общая сумма вложений составит 1,6 млрд рублей. Он охватит всю технологическую цепочку предприятия: будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате реализации проекта объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на 16% до 1,6 млрд штук, мощность переработки − в два раза.

«От стабильного развития и финансовой устойчивости предприятий сельского хозяйства зависит продовольственная независимость страны и доступность продуктов питания для населения, поэтому работа с АПК – стратегическое направление для ВТБ. Мы активно участвуем в реализации инвестпроектов сельхозпроизводителей в регионах России, в том числе в птицеводческой отрасли. Экспертиза банка и инструменты господдержки позволяют нам предоставлять клиентам оптимальные финансовые решения для развития их бизнеса. Выдачи банка по льготной программе Минсельхоза в этом году уже составили около 100 млрд рублей, что стало весомым вкладом в поддержку АПК», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

«Проект по модернизации птицеводческого комплекса яичного направления – очередной этап в реализации стратегии развития предприятия. Главным результатом станет увеличение производства и глубокой переработки яиц, объемов реализации продукции в Северо-Западном регионе и на экспорт. Партнерство с ВТБ и участие в программе Минсельхоза поможет нам достичь необходимых показателей эффективности в рамках инвестпроекта», − комментирует генеральный директор АО «Птицефабрика Роскар» Роман Смирнов.

«Роскар» − один из крупнейших российских производителей яиц и продуктов их переработки, а также мяса птицы и полуфабрикатов. Птицеводческий комплекс с замкнутым технологическим циклом от выращивания кур-несушек и бройлеров до переработки яиц и мяса птицы расположен в Выборгском районе Ленинградской области. Объем производства яиц в 2021 году составит 1,37 млрд шт. В 2021 году «Роскар» заключил соглашение с правительством Ленинградской области о реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса в целях социально-экономического развития региона.