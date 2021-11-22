Экономика

Грамотно выстроенная интеграция бизнеса укрепит позиции промышленности - Герман Петрушко

Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Псковской области позволяет получить квалифицированную помощь и хорошую поддержку. Такое мнение высказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, комментируя итоги съезда Торгово-промышленной палаты Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

19 ноября на IV съезде Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов единогласно был избран президентом региональной ТПП на следующие 5 лет. В съезде приняли участие 28 делегатов. Они подвели итоги работы и наметили планы на очередной период. Руководители псковских предприятий и организаций дали высокую оценку деятельности ТПП региона и ее действующего президента. Владимир Зубов возглавляет Торгово-промышленную палату Псковской области с 1994 года. В палату входят 275 организаций региона, более 200 из них - малый и средний бизнес.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко принял участие в работе съезда Торгово-промышленной палаты Псковской области. «Интеграция торгово-промышленных предприятий Псковской области, безусловно, очень важна для экономического развития. Она может дать хороший импульс для всего промышленного движения на территории региона и принесет только пользу. Грамотно и правильно выстроенная интеграция только укрепит позиции промышленности и других сфер деятельности экономики. Это привлечет дополнительные ресурсы на все уровни бюджета в виде налоговых отчислений, приведет к снижению себестоимости, повышению уровня доверия», - сказал Герман Петрушко.