Экономика

Девять дней остается у жителей Псковской области для уплаты налогов

Девять дней остается у жителей Псковской области до окончания срока уплаты имущественных налогов. 1 декабря — последняя дата, когда можно внести платеж за квартиру, земельный участок и автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, владеющий земельным участком, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы, напоминают в налоговой.

Налоговая задолженность для неплательщиков будет расти ежедневно за счет начисления пеней со 2 декабря. В этом случае налоговый орган направит требования об уплате просроченного долга. Если гражданин и его не исполнит, то служба обратится в суд. Затем долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры вплоть до блокировки банковского счета или ареста и принудительной реализации его имущества.

Если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в соответствующие органы по телефонам: 8-800-222-22-22, 8(8112)699-273, 8(8112)699-342. Также можно направить заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, налоговые уведомления по желанию разрешено получить во всех МФЦ Псковской области. Для этого налогоплательщик или его уполномоченный представитель может подать заявление, которое рассматривается в срок не позднее пяти дней.

Оплатить имущественные налоги за 2020 год допускается любым удобным способом:

с помощью Интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России,

в любом отделении банка или Почты России,

через платежные терминалы банков и в отдельных МФЦ.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2020 год в регионе составили почти 590 миллионов рублей.