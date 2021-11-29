Экономика

Сделано из БОПЭТ. ЛОНГРИД

Несмотря на непривычное название, БОПЭТ-пленка (от «биаксиально ориентированный полиэтилентерефталат»), которая будет производиться на псковском заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» — хорошо знакомый многим материал: он применяется для изготовления широко известных тканей (лавсана/дакрона), а также множества товаров и изделий в самых разных отраслях: от пищевой упаковки до аэрокосмической отрасли.

Первоначально БОПЭТ-пленка была разработана еще в середине XX века, но благодаря уникальному сочетанию характеристик — экологичности, высокой прочности на разрыв, химической и размерной стабильности, высокой прозрачности и отражательной способности, газовым и ароматическим барьерным свойствам и электрической изоляции — этот материал по-прежнему является фактически незаменимым, и сейчас без него немыслимо представить нашу повседневную жизнь.

В этом обзоре мы попытаемся рассказать об основных преимуществах и сферах применения БОПЭТ-пленки.