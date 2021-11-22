Экономика

Сергей Грахов рассказал о назначении инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал о назначении инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 ноября.

«Это позволит нам построить новый и частично реконструировать водовод, закольцевать сеть, как раз в ЖК "Европа" в микрорайоне Борисовичи. Практически 18 километров сетей можно построить на эти деньги. Мы сейчас уже будем начинать проектирование, чтобы в 2022-2023 завершить эти работы», - сказал председатель.

Он также отметил, что срок погашения кредита — до 2037 года. «Только 1 млрд вкладывается с учетом процентов, а вот налоговых платежей регион получит почти 3,7 млрд рублей», - подчеркнул гость студии.

Сергей Грахов уточнил, то налоговые платежи будут поступать благодаря покупке квартир, новым рабочим местам и предприятиям.

«Это и региону хорошо, и предпринимателю. И жителям, которые переезжают в комфортный район. Плюс - строительство водовода. Это уже посчитать очень сложно. Рядом еще много земельных участков, которые тоже можно подключить к этой воде. Там рядом еще 600 тысяч "квадратов" земли есть, которые тоже можно взять в работу. Надо идти путем комплексного развития территории. Мы должны это делать сейчас», - заключил председатель.