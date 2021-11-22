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Экономика

Псковский облсовпроф поблагодарили за поддержку профсоюза АПК

23.11.2021 21:25|ПсковКомментариев: 0

Руководитель Общероссийского профсоюза работников АПК Наталья Агапова поблагодарила Псковский облсовпроф за поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Фото: пресс-служба СОП Псковского облсовпрофа

Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации объединяет более миллиона рабочих сельского хозяйства и смежных отраслей, пищевой и перерабатывающей промышленности, студентов и учащихся учебных заведений отрасли в 80 регионах страны и является членской организацией Федерации независимых профсоюзов России, отметили в сообщении.

На встрече Игорь Иванов довел информацию о положении дел в отрасли региона, которая динамично развивается. Сегодня в Псковской области создаются новые предприятия АПК. Показатели отрасли региона выше средних значений по РФ. Так, в 2020 году объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 45 млрд рублей, индекс производства увеличился на 8,9%.

«Всего в Псковской области работают более 130 сельхозпредприятий, около 270 крестьянских хозяйств и порядка 85 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. За 2020 год произведено порядка 151 тысяч тонн зерна, что позволило впервые за всю историю Псковской области отправить данный продукт на экспорт. Также псковские аграрии вырастили 22,9 тысяч тонн рапса, 45,5 тысяч тонн картофеля, 13,6 тысяч тонн овощей открытого грунта», - рассказали в пресс-службе.

Сельхозпроизводители региона также сделали значительный задел для получения урожая в 2021 году. Было посеяно 33 тысячи гектаров озимых культур. К уровню 2020 года прирост по данному направлению составил 65,5%.

«К сожалению, с трудом создаются новые первичные профсоюзные организации во вновь создаваемых предприятиях, но мы, безусловно, будем работать в этом направлении. Мы надеемся на активную работу лидера отраслевого профсоюза, у нас есть ресурсы, возможности, поддержка социальных партнеров! Наталья Николаевна поблагодарила Псковский облсовпроф за поддержку профсоюза АПК на территории, отметила, что когда она на 100-летии профсоюза была в Пскове и встречалась с губернатором Михаилом Ведерниковым, она тогда поняла, что власть нацелена на развитие и отрадно, что все сегодня получается», – заключил Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф #Псковская область #АПК
Источник: Псковская Лента Новостей
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