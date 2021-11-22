Экономика

Сбер снижает ставки по потребительским кредитам в преддверии Нового года

Специальные условия по оформлению потребительских кредитов начинают действовать в СберБанке в преддверии новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Во-первых, по кредитам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, в рамках новогодней акции устанавливается специальная ставка 5,9%, пояснили сотрудники Сбера.

Для клиентов с годовой подпиской «СберПрайм+» специальная ставка будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц (после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка).

Во-вторых, снижается минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%, добавили сотрудники банка.

«В конце года СберБанк традиционно предлагает специальные условия по потребительским кредитам, ведь именно в предновогоднее время чаще обычного совершаются крупные покупки. Клиенты высоко оценили наше предложение по кредитам в рамках прошедшей акции "Зеленый день", и поэтому мы решили снова предложить особые условия – ставка 5,9% на первое время пользования кредитом. Это позволит снизить платежи по кредиту и более комфортно пользоваться наши продуктам даже после окончания праздников», - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, условия на потребительские кредиты в Сбере постоянно оптимизируются.

«И зачастую взять заем получается выгоднее, чем долго копить. Жители СЗФО в среднем берут в кредит 240 тысяч рублей. За 10 месяцев спрос на потребительские кредиты на Северо-Западе вырос почти в полтора раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - заключил он.

Подробнее о новом предложении СберБанка, которое будет действительно до 31 января 2022 года, — на сайте банка.