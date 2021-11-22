Экономика

Новые виды дотаций районам могут появиться в Псковской области

Поправки к закону о межбюджетных отношениях в Псковской области обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно предлагаемым поправкам, размеры дифференцированных нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в областной бюджет, будут устанавливаться законом о бюджете региона на очередной финансовый год и плановый период.

При расчете указанных дифференцированных нормативов отчислений предлагается учитывать показатели налоговой отчетности и прогноз поступления УСН на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемые УФНС России по Псковской области.

«Переход от единых нормативов отчислений УСН к дифференцированным позволит учесть индивидуальные особенности развития муниципальных образований и обеспечит объективный подход к распределению доходов между муниципальными образованиями», - пояснила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова.

Кроме того, документ расширяет перечень дотаций, предоставляемых муниципальным образованиям области.

Проектом закона предлагается ввести следующие новые виды дотаций: за достижение роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов; на финансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникших в результате реализации инициатив о преобразовании муниципальных образований (в целях совершенствования территориальной организации местного самоуправления).

Помимо этого, поправки исключают единицу председателя контрольно-счетного органа в Новоржевском районе в связи с передачей полномочий по осуществлению внешнего контроля Счетной палате Псковской области.

Также проект закона приводит приложение «Нормы на питание по дошкольным образовательным организациям на одного ребенка в день» в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН.

«Продукты питания для школьников подорожали на 24%. Покроют это дотации?» - спросил депутат Петр Алексеенко.

«Учитывали фактические цены, которые сложились на сегодняшний день. Увеличиваем нормы питания, индексируем региональный норматив, он увеличивается на 10%. Это позволит производить расходы в должном объеме. Будем наблюдать за данным процессом. При необходимости будем вносить поправки в следующем году», - ответила Людмила Павлова. Она добавила, что районы «видели цифры».