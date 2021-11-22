Экономика

Экоактивисты рассказали о хитростях продавцов в период «Черной пятницы»

Продавец никогда не будет работать себе в убыток, это закон экономики, о котором всегда нужно помнить. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сказала экоактивист Виолетта Венцова.

В беседе с членом экспертного совета Российского экологического движения Сергеем Елизаровым они обсудили хитрости, к которым зачастую прибегают продавцы в период ноябрьских распродаж.

«В Интернете часто вижу подборки, где, например, стоимость товара сначала завышается на 100%, а потом на него делается скидка 90%, и продавец все равно оказывается в плюсе, - рассказала Виолетта Венцова. - Также меня забавляют акции "Купи три крема по цене четырех и получи один в подарок"».

Сергей Елизаров отметил, что зачастую россияне покупают товары в период распродаж «Черной пятницы» не из реальной надобности, а из-за того, что видят большие действующие скидки.