Экоактивисты рассказали о хитростях продавцов в период «Черной пятницы»

Продавец никогда не будет работать себе в убыток, это закон экономики, о котором всегда нужно помнить. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сказала экоактивист Виолетта Венцова.
В беседе с членом экспертного совета Российского экологического движения Сергеем Елизаровым они обсудили хитрости, к которым зачастую прибегают продавцы в период ноябрьских распродаж.
Сергей Елизаров отметил, что зачастую россияне покупают товары в период распродаж «Черной пятницы» не из реальной надобности, а из-за того, что видят большие действующие скидки.