Экономика

Более 20 млн рублей планируют привлечь в бюджет Псковской области за счет ТЦ

Не менее 24 млн рублей планируют привлечь в бюджет Псковской области при расширении налоговой базы за счет торговых центров. Соответствующие поправки в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» обсудил комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев объяснил, что законопроект предполагает уменьшение до 1000 квадратных метров площади торговых центров (комплексов) и административно-деловых центров, налог на имущество которых исчисляется из кадастровой стоимости.



В случае принятия данного законопроекта, перечень таких объектов увеличится на 79, расположенных, в основном, в Пскове и в Великих Луках, сказал Андрей Михеев. По его словам, если в таких объектах находятся производства, то они будут платить налог, исходя из ставки 0,5%.

«Как эти изменения могут отразиться на предпринимателях?» — спросил председатель комитета Андрей Козлов у уполномоченного по правам предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева.

«Несмотря на красивое название, мы этим законом вводим новые объекты недвижимости, которые будут платить, - сказал бизнес-омбудсмен. - Нагрузка увеличивается, порядка 300-500 тысяч за год. Получаем еще одну категорию налогоплательщиков. Этот закон будет направлен против малого бизнеса. В таком виде попросил бы его не принимать».



В случаев принятия законопроекта, эти положения вступят в силу с 1 января 2023 года.



Комитет решил рекомендовать коллегам принять документ на сессии областного Собрания.