Экономика

Прописать нормативы для выделения древесины погорельцам попросил псковский депутат

Законопроект «Об отдельных вопросах в области лесных отношений в Псковской области» рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

И. о. председателя комитета областного комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов отметил, что законопроект разработан в целях объединения в один закон всех правовых норм, регулирующих вопросы в сфере лесных отношений. Документ не содержит принципиально новых положений – порядок и нормативы заготовки гражданами для собственных нужд древесины, лекарственных растений, пищевых и недревесных лесных ресурсов не меняются. Прежним остается и порядок заготовки елей для новогодних праздников.

Депутат Геннадий Григорьев отметил, что в будущем необходимо прописать нормативы для заготовки древесины и для погорельцев. «Не хватает здесь (в нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд — ред.) погорельцев. Бывает домовладение сгорело, и необходимо выделить древесину. На будущее проработайте этот вопрос», - обратился он к Сергею Екимову и предложил также предусмотреть выделение древесины для заготовки в случае строительства бань (5 кубометров) и дачных домов.

«В дальнейшем рассмотрим данный вопрос», - ответил Сергей Екимов.