Экономика

Пониженную налоговую ставку планируют применять в ряде сфер в Псковской области

Пониженную налоговую ставку планируют применять в ряде сфер, пострадавших от антикоронавирусных ограничений в Псковской области. Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с ограничениями при объявлении нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года, предлагается установить на 2021 год пониженную ставку налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков в следующих сферах: деятельность в области демонстрации кинофильмов, по организации конференций и выставок, предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, дополнительному образованию детей и взрослых.

Налоговые ставки на 2021 год по объекту налогообложения «доходы» предлагается снизить с 6 до 5,7%, по объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» - с 15 до 13,7%, по объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» - с 15 до 10%.

Кроме того, согласно новшествам, предлагается отменить пониженную ставку и установить обычную в размере 15% в отношении коммерческих медицинских организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в целях получения прибыли.

А в целях сокращения неформальной занятости, вывода из теневого рынка граждан по предложению УФНС России по Псковской области, согласно обсуждаемым изменениям в областное законодательство, предлагается установить для применения «налоговых каникул» по упрощенной и патентной систем налогообложения обязательное условие о средней численности работников налогоплательщика.

«Численность должна составлять не менее 3 работников. Если условие не будет соблюдаться, налогоплательщик будет платить по обычной ставке», - уточнил Андрей Михеев.

Свое мнение о предлагаемых изменениях высказал уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев: «Что касается налоговых каникул, ряд предпринимателей, у которых нет наемных работников, будут платить обычную ставку. Получается, что ставим условие: либо берешь работников, либо платишь по обычной ставке. Поспорил бы, что это будет эффективно. Что касается пониженной ставки по УНС, хоть какая-то поддержка. Но предложил бы расширить действие данной меры поддержки, включить другие категории: общепит, фитнес-центры, гостиницы. У них упала выручка в 5-10 раз. Отказываться от поддержки этих категорий нецелесообразно».

«Как мы выглядим в сравнении с другими регионами? Делаете аналитику?» - спросил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов.

«Практика разная, поскольку и ограничения разные, - сказал Андрей Михеев. - У нас в регионе взвешенные ограничения. У нас не было частичного локдауна, как в других регионах, не вводился комендантский час. Говорить о том, что ограничения в регионе являются критичными, неправильно. Что касается этой меры поддержки, она связана с прошедшей нерабочей неделей и предваряющими ее ограничениями по посещению объектов».