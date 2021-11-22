В трех псковских налоговых перестают выдавать и принимать бумажные документы

Принимать документы на государственную регистрацию в бумажном виде от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств больше не будут в трех налоговых инспекциях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по региону.
С 1 декабря 2021 года в соответствии с приказом управления в Межрайонных ИФНС России №№3, 5, 6 по Псковской области упразднены функции по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, пояснили в ведомстве.
В связи с этим в указанных инспекциях не будут оказываться услуги по:
Указанные государственные услуги налогоплательщики могут получить в отделах приема заявителей районов государственного бюджетного учреждения Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области».
Также документы на государственную регистрацию в электронном виде можно направить через сайт ФНС России или обратиться к нотариусу.
Выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в электронном виде с электронно-цифровой подписью в визуализированном виде можно получить также на сайте ФНС России.