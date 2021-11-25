Экономика

Александр Братчиков: Региональный бюджет 2022 года будет социально направленным

Региональный бюджет 2022 года будет социально направленным. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Бюджет будет социально направленным. И при принятии бюджета будет учитываться непростая ситуация с пандемией. Все, что касается социальных гарантий, выплат, будет сохранено в полном объеме», - отметил он.

Также Александр Братчиков назвал предварительные параметры бюджета. «Первоначально были данные, что общая сумма доходов будет 42,8 млрд рублей, но видим, что дотация из федерального бюджета составит 4,3 млрд рублей. Соответственно, доходная часть будет порядка 47 млрд рублей. В течение года в бюджет добавляется около 8-10 млрд рублей. Таким образом, бюджет 2022-года будет значительно больше, чем бюджет 2021-го. Расходные обязательства составляют порядка 48,5 млрд рублей. Понятно, что федерация даст дополнительную дотацию, поэтому расходу вырастут на ту же сумму. Дефицит на уровне 10-12% не противоречит федеральному закону», - поделился вице-спикер.

Александр Братчиков указал на то, что дополнительные средства выделят на повышение оплаты труда — порядка 620 млн рублей. «На сессии приняли изменения в закон о межбюджетных отношениях — муниципалитетам будет выделяться больше денег, в основном, на содержание дорожной сети, - продолжил он. - Предполагаем, что в 2022 году будет дополнительно выделено 2,5 млрд рублей на дороги. То есть порядка 8,5 млрд будет выделяться на содержание дорог — это достаточно большая сумма».

Кроме того, выделяется порядка 400 млн рублей на развитие сельских территорий, добавил Александр Братчиков.