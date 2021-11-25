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Экономика

Федеральный бизнес-омбудсмен передал слова поддержки предпринимателям Псковской области

26.11.2021 13:32|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков и председатель комитета по экономическому развитию, АПК, природопользованию и экологии Андрей Козлов приняли участие в заседании консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Предметом обсуждения стали индекс административного давления на бизнес и индекс роста малого и среднего бизнеса – эти показатели характеризуют инвестиционный и деловой климат в регионах.

В начале дискуссии на темы, актуальные как для предпринимательского сообщества, так и для органов власти, бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев предоставил слово советнику уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директору Института экономического роста имени Столыпина Антону Свириденко.

«В эти непростое время Борис Титов передает всему предпринимательскому сообществу Псковской области слова поддержки», - озвучил приветствие федерального омбудсмена эксперт из Москвы. Антон Свириденко отметил, что в условиях пандемии и вводимых в связи с этим ограничений важно, чтобы предпринимательское сообщество и органы государственной власти действовали в союзе в борьбе с вирусом.

«Необходимо взаимное движение навстречу друг другу. Чтобы со стороны власти не было излишнего административного давления, но и со стороны предпринимательства хотелось бы видеть определенную добропорядочность и готовность работать по тем правилам, которые устанавливает государство. Но и правила эти должны быть выполнимыми, понятными и прозрачными», - подчеркнул советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Переходя непосредственно к теме заседания, Антон Свириденко отметил, что в рейтинге субъектов РФ по индексу административного давления на бизнес Псковская область вошла в двадцатку лучших. «Это совместный результат работы, которую ведут предприниматели и органы власти», - резюмировал эксперт.

В ходе совещания было отмечено, что по итогам анализа деятельности контрольно-надзорных органов в регионе зафиксировано снижение доли проверяемых организаций и числа выписанных штрафов, а также существенное повышение количества вынесенных предупреждений.

По мнению вице-спикера регионального парламента Александра Братчикова, очень важно, что тема административного давления на бизнес публично и открыто обсуждается. «Для расчета индекса административного давления берутся статистические данные по факту тех проверок, которые уже были проведены – это важно. Наш бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев постоянно мониторит и контролирует ситуацию в этой сфере, что помогает предпринимателям чувствовать себя более свободно и способствует созданию комфортных условий для деятельности субъектов малого и среднего бизнеса», - отметил Александр Братчиков.

Напомним, консультационно-экспертный совет при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей является совещательным коллегиальным консультативным органом, созданным с целью выявления административных барьеров, встречающихся при ведении предпринимательской деятельности, проведения скоординированной и публичной работы по оценке регулирующего воздействия проектов законов и нормативно-правовых актов, обсуждения действующих законов, разработки предложений для улучшения климата в предпринимательской среде и рассмотрения обращений предпринимателей.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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