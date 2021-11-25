Экономика

Великолукский «Слактис» стал пятым в России по продуктивности стада

Псковский «Слактис» стал пятым в России по продуктивности стада. Возглавил первый российский рейтинг молочных хозяйств по продуктивности коров агрохолдинг «Степь», принадлежащий АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно рейтингу, продуктивность коров основного молочного актива холдинга - ПАО «Родина» в 2020 году составила 14 473 литра на голову.

До 2022 года «Степь» планирует инвестировать в строительство молочно-товарных ферм на юге России 12 млрд рублей. В ближайшее время агрохолдинг закончит строительство двух ферм в Краснодарском крае мощностью по 3 тысяч голов каждый и приступит к строительству ферм в Ростовской области и Ставропольском крае.

На втором месте с отрывом в более чем 1 тысяча литров - племзавод «Ирмень», который является одним из крупнейших производителей молока в Сибири. Продуктивность в хозяйстве составила 13 373 литра на корову.

Топ-3 замыкает ярославское хозяйство «Красный маяк», продуктивность в котором составила 13 189 литров.

Далее следуют АО «Рассвет» (Рязанская область), входящее в «Русскую аграрную группу», с продуктивностью в 12 158 литров, и крупнейшая на Северо-Западе молочная компания «Слактис» (Псковская область, входит в ГК «Кабош»), продуктивность в ней составила 12 148 литров. Группа управляет Великолукским молочным комбинатом - одним из лидеров в производстве твердых выдержанных сыров в России.

Крупнейший в РФ производитель молока - компания «ЭкоНива» по продуктивности оказалась на 6 месте - 12 082 литра.

Всего в рейтинг включено 30 компаний. При его составлении отбирались только крупные фермы - с поголовьем более 1 тысячи голов дойного стада.