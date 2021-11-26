Экономика

Промышленное производство в Псковской области увеличилось в этом году

В октябре текущего года промышленное производство в Псковской области сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7%. Однако в целом за прошедший год промышленное производство выросло в сравнении с январем-октябрем 2020 года на 3,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Увеличение объемов по сравнению с январем-октябрем 2020-го зафиксировали во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Так, добывающие отрасли выросли на 11,1%, обрабатывающие — на 1,4%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 23,2%, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 14,1%.

Также названы производства, показавшие в январе-октябре этого года значительный рост по сравнению с прошлым годом:

производство кожи и изделий из кожи (+25,4%),

производство химических веществ и продуктов (+31,7%),

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+22,7%),

производство прочих готовых изделий (+24,6%),

ремонт и монтаж машин и оборудования (+37,1%),

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (+23,2%).

В Псковстате отметили, что больше других снизилось производство резиновых и пластмассовых изделий (-16,9%).