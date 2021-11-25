Экономика

Задолженность по зарплате сократилась в Псковской области на 30%

В Псковской области по состоянию на 1 ноября этого года просроченная задолженность по заработной плате работникам (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 3155 тысяч рублей, что на 1416 тысяч рублей или на 31% меньше, чем 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Вся сумма просроченной задолженности по зарплате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств, отметили в пресс-службе. Так, численность работников, которым своевременно не выплачивались деньги, составила 121 человек. В расчете на одного работника — это 26 074 рубля.

Задолженность по зарплате сложилась в обрабатывающих производствах (20,5%) и в сфере транспорта (79,5%).