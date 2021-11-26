Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как исправить ошибки в квитанции
достоверная история
Борьба «Справедливой России» с безработицей
доставка еды в пскове
экопром быстро и чисто
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
Как платить за «общее» электричество
цифровое будущее
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Концерт рок-группы «Ария»
работа затылком
Телефон прямого эфира 56-73-72
горводоканал успехи и планы
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Экономика 26.11.2021 18:390 Более 7,5 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область 26.11.2021 18:390 Более 7,5 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область 26.11.2021 18:100 Промышленное производство в Псковской области увеличилось в этом году 26.11.2021 17:261 Александр Братчиков о работе над бюджетом: В муках рождается правда 26.11.2021 15:570 Задолженность по зарплате сократилась в Псковской области на 30% 26.11.2021 14:170 Великолукский «Слактис» стал пятым в России по продуктивности стада
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:275 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 21.11.2021 16:209 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 22.11.2021 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Более 7,5 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область

26.11.2021 18:39|ПсковКомментариев: 0

7,6 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область. Всего регионы рамках реализации индивидуальных программ развития регионов привлекли более 21 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин во время брифинга, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«В 2020 году начали работу по поддержке 10 регионов с наиболее сложной экономической ситуацией. Несмотря на ковид и связанные с ним ограничения, в рамках программ в регионах уже создано порядка 8 тысяч рабочих мест и привлечено 21,6 млрд рублей инвестиций», — заявил Сергей Галкин.

Как сообщил замминистра, в Псковской области привлечено 7,6 млрд рублей инвестиций, из них в рамках ОЭЗ «Моглино — 2» — 6,2 млрд рублей на создание производства полимеров. В Карелии реализуется инвестиционный проект по модернизации лесопильных мощностей. В Тыве привлечено 1,7 млрд рублей инвестиций в проекты по добыче природных полезных ископаемых.

Теги: #Псковская область #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 688 человек
26.11.2021, 19:140 Онлайн-лекцию из «Михайловского» посвятили общественно-политическим взглядам Пушкина 26.11.2021, 19:040 Хирургическое отделение межрайонной больницы в Великих Луках отмечает 100-летие 26.11.2021, 18:560 Александр Братчиков о QR-кодах и налогах 26.11.2021, 18:390 Более 7,5 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область
26.11.2021, 18:150 Глава Пскова поздравила многодетных мам с предстоящим праздником 26.11.2021, 18:100 Промышленное производство в Псковской области увеличилось в этом году 26.11.2021, 18:001 Михаил Ведерников: Борис Елкин – настоящий профессионал и неравнодушный человек 26.11.2021, 17:511 Провокационный фестиваль пройдет в Пскове
26.11.2021, 17:420 Международная акция «Щедрый вторник» пройдет в Псковской области 26.11.2021, 17:300 «Пожелаем успеха грядущим по нас»: Цвылевские чтения организуют псковичи 26.11.2021, 17:261 Александр Братчиков о работе над бюджетом: В муках рождается правда 26.11.2021, 17:201 Более 180 тысяч рублей штрафа заплатит дорожный подрядчик в Палкинском районе
26.11.2021, 17:121 Песков назвал причину увольнения Калашникова с поста главы ФСИН 26.11.2021, 17:020 Великолукская полиция продолжает искать мужчину пропавшего более двух лет назад 26.11.2021, 16:511 В Госдуме не исключили изъятия автомобилей у лихачей 26.11.2021, 16:410 Старинный русский бисер представляет «Михайловское» в Торжке
26.11.2021, 16:340 Программа «Сбер для детей и родителей» запустила спецпроект ко Дню матери 26.11.2021, 16:251 Более 160 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа 26.11.2021, 16:180 Псков подает хороший пример Якутии, считают представители театра народов Севера 26.11.2021, 15:570 Задолженность по зарплате сократилась в Псковской области на 30%
26.11.2021, 15:432 Нетипичную постановку пьесы Булгакова увидят псковичи 26.11.2021, 15:351 Мужика в «пинжаке с карманами» показали псковские археологи 26.11.2021, 15:327 Александр Братчиков заявил об отсутствии дискриминации в законопроекте о введении QR-кодов 26.11.2021, 15:186 Вакцину от COVID-19 для подростков введут в оборот через три недели
26.11.2021, 15:120 Два автомобиля не поделили дорогу на улице Военный городок-3 в Пскове 26.11.2021, 15:081 Концерт по мотивам якутского эпоса покажут сегодня в Пскове 26.11.2021, 14:570 Преступления против здоровья и общественной безопасности станут темой обсуждения в пресс-центре ПЛН 26.11.2021, 14:503 Здание кафе сгорело на Ленинградском шоссе в Пскове
26.11.2021, 14:440 В Псковской области выделили 30 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ 26.11.2021, 14:387 Работников из других регионов ждут на стройплощадке соцгородка под Псковом 26.11.2021, 14:320 Андрей Пронин о «Потапов-фесте»: Это первая ласточка сотрудничества с национальными театрами 26.11.2021, 14:260 Туристический поезд продолжит ходить через Псков в декабре и январе
26.11.2021, 14:170 Великолукский «Слактис» стал пятым в России по продуктивности стада 26.11.2021, 14:080 «Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания. ВИДЕО 26.11.2021, 13:540 Мокрый снег и сильный ветер прогнозируют в Псковской области 27 ноября 26.11.2021, 13:460 Александр Братчиков: Региональный бюджет 2022 года будет социально направленным
26.11.2021, 13:350 Игорь Иванов принял участие в совещании генсовета ФНПР 26.11.2021, 13:320 Федеральный бизнес-омбудсмен передал слова поддержки предпринимателям Псковской области 26.11.2021, 13:271 Библиотеку имени Каверина в Пскове планируют открыть в конце 2022 года 26.11.2021, 13:210 «Хайпожоры»: Рассадник антиваксеров и опрометчивые градостроительные решения. ВИДЕО
26.11.2021, 13:212 Гражданину Узбекистана грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Пскове 26.11.2021, 13:160 Псковское УФАС выступило против повышения стоимости проезда в автобусах 26.11.2021, 13:120 Директором православной гимназии №28 в Пскове станет Жанна Иванова 26.11.2021, 13:050 Труп мужчины нашли у кладбища в Великих Луках
26.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 26.11.2021, 13:000 Расходы на питание школьников увеличат в Пскове 26.11.2021, 12:570 Два уголовных дела возбудили в Псковской области за внесение ложных сведений в реестр вакцинированных 26.11.2021, 12:534 Борис Елкин прокомментировал свое значение на пост сити-менеджера Пскова
26.11.2021, 12:505 55 беременных женщин вакцинировались от коронавируса в Псковской области 26.11.2021, 12:391 Новые льготы для семей с детьми хотят ввести в России 26.11.2021, 12:3610 Александр Нестерук о вакцинации: Студенты проявляют эгоизм 26.11.2021, 12:340 Доходная часть бюджета Пскова увеличилась почти на 47 миллионов рублей
26.11.2021, 12:250 Псковская область находится на 8 месте в России по заболеваемости коронавирусом 26.11.2021, 12:231 Псковским водителям предлагают пользоваться сервисом «Госуслуги авто» 26.11.2021, 12:201 Губернатор пригрозил закрытием общепита в двух районах Псковской области 26.11.2021, 12:1511 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области
26.11.2021, 12:140 Cпецназ псковского УФССП отработал навыки высотной подготовки 26.11.2021, 12:120 Отказавшиеся от вакцинации студенты будут учиться дистанционно — Михаил Ведерников 26.11.2021, 12:100 Браконьера обязали возместить ущерб от незаконной рыбалки на псковском озере 26.11.2021, 12:090 Михаил Ведерников: Эпидситуация в регионе постепенно улучшается
26.11.2021, 11:553 Борис Елкин назначен на должность главы администрации Пскова 26.11.2021, 11:510 Более 17 млн рублей поступило в бюджет Пскова за счет штрафов за 9 месяцев 26.11.2021, 11:490 Псковские танцоры привезли медали со всероссийских соревнований по брейкингу 26.11.2021, 11:470 Распространявшего компьютерный вирус петербуржца будут судить в Великих Луках
26.11.2021, 11:381 ВТБ на треть нарастил выдачи розничных кредитов в Псковской области 26.11.2021, 11:241 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 1055 26.11.2021, 11:230 В аэропорту Пскова чествовали 100-тысячного пассажира 26.11.2021, 11:190 Росгвардейцы задержали псковича за кражу текилы
26.11.2021, 11:170 Более 20 дворов Пскова готовы к приемке после работ по благоустройству 26.11.2021, 11:150 «Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания 26.11.2021, 11:130 Виват, оркестр! 26.11.2021, 11:110 В трех районах Псковской области началось строительство ФАПов
26.11.2021, 11:051 Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по налоговым вопросам 26.11.2021, 10:590 Жилье сиротам в Пскове в этом году выделят из вторичного фонда 26.11.2021, 10:530 «Хайпожоры»: Рассадник антиваксеров и опрометчивые градостроительные решения 26.11.2021, 10:430 Александр Козловский о QR-кодах и бюджете на 2022 год
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru