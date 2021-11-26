Экономика

Более 7,5 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область

7,6 млрд рублей инвестиций привлекла Псковская область. Всего регионы рамках реализации индивидуальных программ развития регионов привлекли более 21 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин во время брифинга, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«В 2020 году начали работу по поддержке 10 регионов с наиболее сложной экономической ситуацией. Несмотря на ковид и связанные с ним ограничения, в рамках программ в регионах уже создано порядка 8 тысяч рабочих мест и привлечено 21,6 млрд рублей инвестиций», — заявил Сергей Галкин.

Как сообщил замминистра, в Псковской области привлечено 7,6 млрд рублей инвестиций, из них в рамках ОЭЗ «Моглино — 2» — 6,2 млрд рублей на создание производства полимеров. В Карелии реализуется инвестиционный проект по модернизации лесопильных мощностей. В Тыве привлечено 1,7 млрд рублей инвестиций в проекты по добыче природных полезных ископаемых.