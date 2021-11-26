Экономика

Финансист перечислил худшие для покупки валюты

Самые слабые валюты, которых точно стоит избегать инвесторам, принадлежат к классу экзотических, рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Этот класс валют в целом не рекомендован к покупке с целью инвестиций. Исключением могут стать ситуации, когда вы планируете путешествие, переезд на время учебы или постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Афганистан, Венесуэла. Валюты этих стран связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

К явным валютным аутсайдерам присоединилась турецкая лира, которая только с начала 2021 года подешевела более чем на 40%.

Финансист добавил, что покупка таких редких валют в силу их экстремально низкой ликвидности сопряжена с высокими комиссионными издержками. Это делает их приобретение еще более бессмысленным.

«Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты», — пояснил он.

Это могут быть:

- облигации;

- биржевые фонды.

В случае, если они номинированы в американской и европейской валюте. Оптимальной для того, кто получает доходы и несет расходы в основном в рублях, будет диверсификация, при которой 30-40% активов будут номинированы в USD и EUR, подытожил эксперт.