Экономика

Экономист назвала наиболее надежный способ хранения денег

Наиболее предпочтительным вариантом является хранение денег на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1 млн 400 тысяч рублей на одного вкладчика в одном банке. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

«На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения денег и хранения ценностей. Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа», — приводит ее слова агенство «Прайм».

Согласно российскому законодательству, банк может заключить с клиентом как договор аренды банковской ячейки (статья 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (статья 922 ГК РФ). Основным отличием этих договоров друг от друга является ответственность банка за сохранность содержимого ячейки, указала экономист.

«При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несет ответственность за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его», — отметила Карпенко.