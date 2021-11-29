Экономика

Эксперт iMARS озвучила идеи продвижения российских товаров в Китае

Самый перспективный рынок в мире привлекает российских экспортеров. Многие считают, что Китай «съест» все, что бы ему ни предложили. В то же время всем известно, что самый китайский рынок исповедует жесткие рыночные законы. Как продвинуть российский товар в Поднебесной, рассказала бренд-менеджер коммуникационной группы iMARS Айна Хамзина.

Эксперт полагает, что выходить на рынок Поднебесной выгодно с продуктами для здорового питания, которые там сейчас популярны. «Помимо людей, следящих за собой, в Китае огромное число аллергиков ("спасибо" многолетним проблемам с экологией), людей с респираторными заболеваниями, проблемами, связанными с неправильным питанием. Поэтому тренд качественных экопродуктов превратился в настоящий мейнстрим», – отметила бренд-менеджер iMARS Айна Хамзина.

Однако прежде чем выходить на рынок с товаром, стоит провести фокус-группу, перевести этикетку на китайский язык и адаптировать ее под китайский рынок. Также важно зарегистрировать собственную торговую марку. А уже затем заниматься вопросами сертификации, таможни и логистики, ценообразования, считает специалист.

«Связываться с китайскими ритейлерами – себе дороже, поэтому вариант один – идти в онлайн-продажи. Три "быстрых черепахи" китайского e-commerce: Weibo, WeСhat и Taobao. WeСhat – это самое популярное приложение в Поднебесной, объединяющее функции мессенджера, сервиса блогов и публичных страниц, платежной системы. Он доступен и для иностранных юрлиц. Weibo - это сервис микроблогов в 500 млн юзеров, удобная площадка для таргетированной рекламы, в которой есть CRM-система для аналитики и сбора данных о пользователях. Taobao - самая крупная в Китае e-commerce площадка как для B2C, так и для C2C. Как резидент, так и нерезидент Китая может бесплатно зарегистрировать магазин на Taobao на физическое лицо», – рассказала эксперт iMARS.

В компании также предостерегают экспортеров без опыта работы на рынке Поднебесной и не знающих китайского языка от заказа рекламы в местных маркетинговых агентствах.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп со своим представительством в городе Пекине (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К), победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021. Среди клиентов: X5 Retail Group, «Агроэкспорт», РЭЦ, Айсберри, Unilever, Россельхозбанк, РЖД, СИБУР, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Президент компании Алексей Чуйкин.

Источник: iMARS