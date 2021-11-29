Экономика

Бюджет территориального ФОМС на 2022 год планируется бездефицитным

Законопроект о бюджете территориального ФОМС Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обсудил комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального ФОМС Валентина Альбова сообщила, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда составит 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 8 млрд 891 млн 407 тысяч рублей.

Общий объем расходов бюджета фонда планируется в сумме 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей. Дефицит бюджета фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

Валентина Альбова сообщила, что на 9245 уменьшилось число застрахованных (из них работающих — 7982, безработных — 1263). Всего застрахованных — 614 247 тысяч человек (из них порядка 361 тысячи — безработные).

Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в первом чтении.